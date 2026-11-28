GLAVNA urednica "Novosti" Andrijana Nešić govorila je danas na tribini "Novinar ne sme biti politički zatvorenik", koja se održala u Pres centru u organizaciji Asocijacije novinara Srbije (ANS).

Foto: Informer

Tribina je organizovana povodom slučaja Dragana J. Vučićevića, a posvećena je slobodi medija, zaštiti novinarske profesije i pitanju političkog progona novinara.

Glavna urednica "Novosti" Andrijana Nešić podsetila je na situaciju iz 2021. godine, kada je Džo Bajden pobedio na izborima u Americi, navodeći da je tada bilo zabranjeno da se govori o tome da on spava na konferencijama, iako su postojali snimci, dok su ulogu cenzora imali fekt-čekeri.

- Bojim se da sada dolazimo u situaciju da nećemo moći da kažemo ukoliko vidimo da je neko zaspao. I to je najbenignija stvar koju mogu da nam zabrane, jer mogu da nam zabrane upravo ono što je i Vučićević pričao: da Srbi nisu "genocidan narod", da Jasenovac jeste logor za Srbe - poručila je Nešić.

Podsetila je da je Donaldu Trampu, dok je bio predsednik Amerike, ugašen nalog na Tviteru, dodajući da se nešto slično desilo i u Srbiji ove godine, kada je Aleksandru Vučiću smanjena vidljivost na digitalnim platformama.

- I tu cenzura u digitalnim medijima tek počinje - poručila je Nešić.

Kako je navela, još tokom Bajdenove predsedničke kampanje različite svetske i regionalne organizacije za proveru činjenica počele su intenzivno da se bave sadržajima koji su se odnosili na analizu samog izveštavanja medija o njemu.

Nešić je ukazala da je među finansijerima tih organizacija bila i organizacija NED, čije je finansiranje Donald Tramp kasnije pokušao da zaustavi, ali u tome nije uspeo, ne svojom krivicom, već odlukama nekih drugih.

Prema njenim rečima, među donorima pojedinih fekt-čekera nalazi se i Soroševa Fondacija za otvoreno društvo, što, kako je istakla, nije nikakva tajna, budući da su ti podaci javno dostupni na njihovim zvaničnim stranicama.

Istakla je da se tokom Bajdenovog predsedničkog mandata u više navrata događalo da se snimci na kojima je izgledalo kao da američki predsednik spava tokom zvaničnih sastanaka ocenjuju kao lažni, montirani i obmanjujući.

Od medija su, kako je objasnila, zahtevane "ispravke", dok su negativne ocene fekt-čekera kao posledicu nosile smanjenje vidljivosti sadržaja na društvenim mrežama i Guglu, čime su doprinele da određeni mediji nestaju u javnom prostoru.

- Još tada se među novinarima postavljalo pitanje kako uopšte slobodno možemo da pišemo i govorimo kada nešto što vidimo sami, svojim očima, neki misteriozni cenzori ocenjuju kao lažno - rekla je glavna urednica "Novosti".

Ona je naglasila da je, za razliku od influensera, uloga i obaveza novinara da izveštava bez obzira na to da li se to nekome dopada ili ne.

- Mi služimo prvenstveno narodu i tu smo da narodu ukažemo na ono što smo videli, snimili ili zabeležili na terenu - istakla je Nešić.

Prema njenim rečima, novinar takođe ima pravo da preispituje odluke zvaničnika i da im postavlja neprijatna pitanja.

- Svaka greška novinara ne znači da je on povredio kodeks ili da je počinio krivično delo, ali za to opet postoje neka prava, neki sudovi, a ne odmah da strpaju novinare iza rešetaka - kaže Nešić.

Ipak, kako je ocenila, od formiranja Skupštine i preuzimanja vlasti od strane Studentske liste, pokazalo se da novi režim nije raspoložen da odgovara na pitanja novinara, da traži njihove dosijee i da ih hapsi.

- Kada sve to sagledamo, možemo da zaključimo da je slobodno novinarstvo pred velikim izazovom u Srbiji, jer se postavlja pitanje da li ćemo moći da napišemo da je neko zaspao, ukoliko smo to videli sopstvenim očima - rekla je Nešić.

Ona je postavila pitanje da li će novinari moći da kažu da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da li će Jasenovac moći da nazivaju logorom za Srbe, ili će im se diktirati šta da pišu i o čemu da govore.

- Ozbiljno smo suočeni sa pitanjem da li ćemo moći da imamo i sopstvenu uređivačku politiku prema Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, ili ćemo možda morati da koristimo reč Kosovo i, ukoliko to ne uradimo, biti kažnjavani - zaključila je glavna urednica "Novosti" Andrijana Nešić.