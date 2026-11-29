Slobodan Prvanović, fizičar i naučni savetnik na Institutu za fiziku u Beogradu, napisao je u "Danasu" otvoreno pismo predsedničkom kandidatu Studentske liste, Radomiru Saičiću.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

- Poštovani kolega Saičiću,

Čestitam Vam na izboru za kandidata za Predsednika. S obzirom na to da ste od strane plenuma i Studentske liste viđeni za budućeg prvog među jednakima, pretpostavljam da imate zavidan, nesporno i zaslužen, ugled među onima koji su Vas odabrali kao i da imate nekakva ovlašćenja i dozvolu da odgovorite na neka pitanja. Vi ste, u ovom trenutku, najistaknutiji predstavnik vaše liste i zato Vama adresiram ova pitanja, a uz molbu da mi odgovorite.

Oprostite što ću biti ličan, pa ću Vas prvo upitati da li podržavate one, koji su Vas i vašu listu podržavali, a koji psuju i vređaju pokojne roditelje i prete otkazom onima koji imaju kritički odnos prema vama? Da li to što oni rade predstavlja tu neku novu, demokratsku i civilizovanu Srbiju za koju se Vi i Studentska lista zalažete?

Kako je to u skladu sa demokratskim principima da parlamentarna opozicija ne sme da dobije potpredsedničko mesto? (SNS još uvek nije zabranjena organizacija, bar koliko ja znam.) Šta ako se takav pristup opoziciji ustali? Više nikada nijedna opoziciona stranka ne treba da bude, makar elementarno, uvažena u parlamentu? Jasno je da parlamentarna većina i manjina imaju oprečne politike, ali meni nije jasan aspekt demokratičnosti odnosa sadašnje većine prema sadašnjoj manjini, a koji se svodi na osiono triumfalističko gaženje prakse u procesu konstituisanja parlamenta.

Foto: Printskrin Jutjub

Opozicija nema prava ni na šta, osim ako zbog pravila Evropske unije ne mora da, ipak, ima pravo na nešto, je l’ to zvanična politika Studentske liste, čiji ste Vi sada najistaknutiji predstavnik? Jesmo li zaboravili da smo do juče mi bili u opoziciji? Jesmo li svesni da postoji nešto što se zove bumerang efekat? Šta ćemo da radimo ako u nekom sledećem sazivu opet budemo opozicija? (Da ne bi bilo zabune, ja sam bio opozicija i prethodnoj vlasti i opozicija sam budućoj vlasti.)

Zašto niko od vas iz Studentske liste ne osuđuje sektaško ponašanje onih koji su vaši podržavaoci? Zašto i dalje, nakon vaše pobede, mi imamo anonimne članove plenuma koji o svemu odlučuju, samo ne mogu da se odluče da nam se predstave? Je l’ se to kod nas ozvaničava kult bezličnosti? Ako ste krenuli u tom pravcu nekritičke idolatrije, da li ćete da formirate i Kongregaciju svete inkvizicije koja treba da sudi političkim neistomišljenicima? Hoće li nova vlast da preimenuje Veliko ratno ostrvo u Goli otok?

Kada će biti prvi slobodni pošteni parlamentarni izbori? Da li je bila priča da će Studentska lista to da pripremi za nekih šest, devet, eventualno dvanaest meseci i da se neće kandidovati na njima? Ili je to bila samo priča? Hoće li u novoj Vladi biti i neko ko nije bio na Studentskoj listi ili ćete se držati principa pravovernosti?

Iskreno, jako sam razočaran ovim što se događa nakon „oslobođenja“. Nisam ja to tako zamišljao, a Vi?

Unapred Vam čestitam na pobedi na predsedničkim izborima i unapred Vam hvala na odgovorima koje neću dobiti.

Autor je fizičar - naveo je Prvanović.

(Danas)