POVERENIKU za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću, slošilo se tokom gostovanja na jutarnjem programu TV Prva.

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Tokom jutarnjeg programa, lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović, koji je bio zajedno u emisiji sa Milanom Antonijevićem, je ukazao voditelju da se povereniku za ravnopravnost slošilo, uzvikujući "čoveku nije dobro". Ubrzo nakon toga je voditelj je pozvao na EPP i prekinuo program, a obojica su mu prišla u pomoć.

Voditelj se nakon reklama oglasio i rekao da je Hitna pomoć na putu.