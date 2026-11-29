MILANU ANTONIJEVIĆU POZLILO U JUTARNJEM PROGRAMU TV PRVA: Emisija hitno prekinuta
POVERENIKU za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću, slošilo se tokom gostovanja na jutarnjem programu TV Prva.
Tokom jutarnjeg programa, lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović, koji je bio zajedno u emisiji sa Milanom Antonijevićem, je ukazao voditelju da se povereniku za ravnopravnost slošilo, uzvikujući "čoveku nije dobro". Ubrzo nakon toga je voditelj je pozvao na EPP i prekinuo program, a obojica su mu prišla u pomoć.
Voditelj se nakon reklama oglasio i rekao da je Hitna pomoć na putu.
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