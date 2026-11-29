Partizan piše istoriju! Domaćin povukao šokantan potez!
Iznenadna promena u poslednji čas.
Dok traje pauza u klupskim takmičenjima zbog reprezentativnih obaveza, košarkaši Partizana pune baterije za naredno gostovanje.
Crno-beli će narednog vikenda gostovati Iliriji, dok ih u 15. rundi čeka put u Beč. Utakmice tog kola igraće se posle novogodišnjih i Božićnih praznika, preciznije 9. januara, a u Humskoj su se susreli sa iznenadnom promenom.
Budući da za duel protiv Austrijanaca vlada ogromno interesovanje, zbog velikog broja Srba u Beču koji navijaju za "valjak", ali i onih kojima je košarka u srcu.
Zbog toga nema sumnje da će ljudi iz dijaspore koji vole Partizan pohrliti na ovaj meč, te je uprava austrijskog kluba rešila da promeni mesto odigravanja utakmice. Umesto u Halman domu meč će se igrati u najvećoj bečkoj dvorani „Viner štadhale“.
Reč je o dvorani u koju može da stane i do 15.000 ljudi, ali je njen kapacitet prevelik za uobičajene utakmice Bečlija. Međutim, duel protiv Partizana nikako neće biti "običan".
Partizan će imati i poseban deo dvorane, gde će biti samo "grobari" biti stacionirani, zbog čega će pomenuti okršaj predstavljati najveću utakmicu u istoriji košarke u Austriji, pošto će hala bez dileme biti ispunjena do poslednjeg mesta.
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