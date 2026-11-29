BOKAN UPOZORAVA NA OPASAN EKSPERIMENT U SRBIJI: Otkrio šta se krije iza plenumskog organizovanja
SAVREMENE političke i društvene podele u Srbiji ne mogu se u potpunosti razumeti bez sagledavanja istorijskog iskustva srpskog naroda, posledica njegovog stradanja tokom dvadesetog veka i načina na koji je to iskustvo oblikovalo kolektivnu svest generacija, osnovna je teza autorskog teksta predsednika Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslava Bokana, objavljenog u „Srpskom kompasu” pod naslovom „Živimo u logoru, obuzeti strahom”.
Polazeći od misli srpskog filosofa istorije Žarka Vidovića, koji je Srbe nazivao „narodom logoraša”, Bokan nastoji da uspostavi vezu između istorijskih tragedija, potiskivanja nacionalnog pamćenja i političkih procesa kojima danas svedočimo u Srbiji.
- U ovih 26 godina produženog dvadesetog veka i dalje doživljavamo postavljanje usijane krune i, evo sada, i pravog pravcatog trnovog venca naše mučeničke istorije - piše Bokan.
Autor podseća na ogromne ljudske gubitke koje je srpski narod pretrpeo u Prvom svetskom ratu, stradanje stanovništva Kraljevine Srbije, ali i Srba na prostoru tadašnje Austrougarske monarhije, ukazujući da se o sudbini potonjih nedovoljno govori u javnosti.
Posebno mesto u Bokanovoj analizi zauzima stvaranje jugoslovenske države, koje on tumači kao politički projekat u čijim su se temeljima našle nepremošćene istorijske suprotnosti, a čije su posledice došle do punog izražaja tokom Drugog svetskog rata i genocida nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
Podsećajući na masovno ubijanje srpske dece u NDH, Bokan razmere tragedije nastoji da dočara vremenom koje bi bilo potrebno da se neprekidno čitaju imena stradalih dečaka i devojčica. Međutim, jednu od najtežih posledica tog istorijskog iskustva autor vidi u potiskivanju sećanja na žrtve u posleratnoj komunističkoj Jugoslaviji.
- Planine leševa naših predaka su tako nestale iz pamćenja njihovog obeskorenjenog potomstva. Okean krvi naših sunarodnika je ovako presušio i postao samo ’svedočanstvo srpskog preterivanja’ i ’naše nacionalističke paranoje’ - navodi Bokan u tekstu za „Srpski kompas”.
Prema njegovom tumačenju, potiskivanje istorijskog pamćenja nastavljeno je i tokom raspada Jugoslavije, kada su, kako smatra, optužbe za velikosrpsku hegemoniju i nastojanja da se srpskom narodu nametne kolektivna krivica dodatno produbili osećanje istorijske nepravde.
U tom kontekstu Bokan osporava i kvalifikaciju zločina u Srebrenici kao genocida, iznoseći stav suprotan presudama međunarodnih sudova. Međunarodni sud pravde je 2007. godine utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid, ali da Srbija nije odgovorna za njegovo izvršenje niti saučesništvo, već za kršenje obaveze njegovog sprečavanja i pune saradnje sa Haškim tribunalom.
Središnji deo Bokanovog teksta posvećen je psihološkim, sociološkim i političkim posledicama istorijskog stradanja. Autor smatra da je višegeneracijsko iskustvo egzistencijalne ugroženosti preraslo u kolektivni, podsvesni strah, koji se danas ispoljava u različitim oblicima društvenog i političkog ponašanja.
Upravo u tom strahu Bokan prepoznaje korene emigracije, odricanja od nacionalnog identiteta, bekstva u idealizovanu prošlost, ali i povlačenja u potrošački način života, lišen interesovanja za šira društvena i nacionalna pitanja.
- Lažni i jalovi izbor: ili emigrirati ili postati autošovinista, jer se, tobože, drugačije ’ovde ne može opstati’ - piše predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.
Na tim osnovama Bokan gradi i svoju analizu aktuelnih političkih prilika u Srbiji, ocenjujući da je savez ideološki i vrednosno različitih društvenih grupa, okupljenih oko plenumskog modela političkog organizovanja, posledica dubljih istorijskih i psiholoških procesa, a ne samo trenutnih političkih okolnosti.
- Njihov plenumski i anarhistički (horizontalni, bez-liderski) savez je formirao opasan avangardni eksperiment nečega što, u ovom obliku, nikada nije postojalo pre nas - ocenjuje Bokan u „Srpskom kompasu”.
Takvo političko organizovanje on karakteriše kao nepartijsko, antipolitičko i suštinski nedemokratsko, nastojeći da njegovu genezu objasni istorijski uslovljenim osećanjem nesigurnosti i različitim oblicima bekstva od nacionalne i političke stvarnosti.
Osvrćući se na rezultate minulih parlamentarnih izbora, Bokan ocenjuje da ubrzani privredni razvoj, obnova zemlje i suverenistička državna politika nisu bili dovoljni da obezbede trajniji politički uspeh projekta u koji su bili ugrađeni.
- I ovaj izborni poraz nas je vratio suštini i izvorima - konstatuje autor.
Izlaz iz stanja kolektivnog straha Bokan ne traži isključivo u političkim programima, institucionalnim rešenjima ili ekonomskom napretku, već prevashodno u duhovnoj obnovi, utemeljenoj na pravoslavnom hrišćanstvu, istorijskom pamćenju i očuvanju nacionalnog identiteta.
Pravoslavno shvatanje života i vaskrsenja, prema njegovom mišljenju, predstavlja duhovni odgovor na istorijsko iskustvo stradanja i mogućnost prevazilaženja straha kao jednog od presudnih činilaca nacionalne sudbine.
Pozivajući se na stih irskog pesnika Vilijama Batlera Jejtsa „Rasuo se centar”, Bokan svoj autorski tekst u „Srpskom kompasu” završava metaforom o padu spoljnih zidina tvrđave i očuvanju njenog poslednjeg, unutrašnjeg uporišta, kao simbola duhovnog i nacionalnog opstanka.
- Ostala nam je samo unutrašnja Kula, naše uporište i poslednja linija fronta. Od nje nećemo odustati, nikada i ni za šta - zaključuje Dragoslav Bokan.
(Politika onlajn)
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