MLADIĆ SA DVE SEKIRE POKUŠAO DA UĐE NA BOŽIĆNI VAŠAR: Nemačka policija odmah reagovala
POLICIJA je uhapsila mladića (27) koji je pokušao da prođe kroz božićni vašar u Štutgardu noseći dve oštre sekire, a nadležni navode da je najverovatnije reč o osobi koja ima psihičke probleme.
Prema navodima policije, mladić je nakon privođenja prevezen u psihijatrijsku kliniku, preneo je Špigl.
- Nema opasnosti od napada, takođe nema ni indicija da je reč o nasilnom krivičnom delu - piše u saopštenju.
Muškarac je sekire navodno kupio neposredno pre dolaska na vašar. Obezbeđenje ga je uočilo i obavestilo policajce u blizini, koji su bili na božićnom vašaru, saopštila je Policijska uprava Štutgarta.
On je zaustavljen još u zoni ulaza i nije nikome naudio.
(Tanjug)
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