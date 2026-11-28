POLICIJA je uhapsila mladića (27) koji je pokušao da prođe kroz božićni vašar u Štutgardu noseći dve oštre sekire, a nadležni navode da je najverovatnije reč o osobi koja ima psihičke probleme.

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Prema navodima policije, mladić je nakon privođenja prevezen u psihijatrijsku kliniku, preneo je Špigl.

- Nema opasnosti od napada, takođe nema ni indicija da je reč o nasilnom krivičnom delu - piše u saopštenju.

Muškarac je sekire navodno kupio neposredno pre dolaska na vašar. Obezbeđenje ga je uočilo i obavestilo policajce u blizini, koji su bili na božićnom vašaru, saopštila je Policijska uprava Štutgarta.

On je zaustavljen još u zoni ulaza i nije nikome naudio.

(Tanjug)