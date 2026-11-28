IZRAELSKA vojska (IDF) se nakon tri godine skoro neprekidnog ratovanja ponovo okreće obuci kako bi povratila borbenu spremnost, ispravila propuste u komandovanju koji su se pokazali 7. oktobra 2023. godine i prilagodila se novim pretnjama.

TANJUG/AP Photo/Leo Correa

- Nakon tri godine borbi, IDF se vraća obuci. Nastavljamo da jačamo odbranu duž svih granica i štitimo naselja iz isturenih odbrambenih zona. Istovremeno, poboljšavamo spremnost IDF-a za povratak u borbu - rekao je Načelnik Generalštaba IDF-a Ejal Zamir prilikom obilaska vežbe 50. bataljona brigade Nahal u Nacionalnom centru za kopnenu obuku, prenosi Ynet Global.

Vežba je obuhvatila ofanzivne operacije i scenarije urbanog ratovanja, uz upotrebu naprednih vojnih sposobnosti, a Zamir je od komandanata zatražio da maksimalno iskoriste vreme za obuku i ojačaju vojne osnove, norme, standarde, individualnu obučenost, disciplinu i koheziju jedinica. Jedan od glavnih zaključaka izraelske vojske nakon tri godine ratovanja jeste da ni veliko borbeno iskustvo ne može da zameni planiranu obuku.

Na vežbi je poseban fokus bio na sposobnosti komandanata da istovremeno upravljaju s više jedinica, uspostave zajedničku operativnu sliku i koordiniraju borbene operacije. Zato se trenutna obuka ne svodi na osposobljavanje jednog vojnika ili voda na terenu; ona je osmišljena da ispita ceo sistem: kako viša komanda donosi odluke, kako se slika situacije komunicira između ešalona, kako se sprovodi koordinacija između snaga i kako komandanti upravljaju mnogim snagama koje se raspoređuju na različita ratišta. Upravo su te sposobnosti, navodi portal, zakazale tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Tada su se pokazali ozbiljni propusti u praćenju situacije na terenu, u koordinaciji između jedinica i u komandovanju tokom napada na više lokacija istovremeno. Potreba za obukom dodatno je porasla jer su neki profesionalni oficiri tokom rata brzo napredovali i preuzimali nove komandne dužnosti. Razlog su bile operativne potrebe i nedostatak komandnog kadra. Mnogi su odmah nakon obuke za novu ulogu poslati u borbena područja, bez dovoljno prilike da je uvežbaju u kontrolisanim uslovima. Kako se navodi, ovo je važna promena u konceptu obuke.

Od Izraelskih odbrambenih snaga se zahteva ne samo da obnovi taktičku osposobljenost svojih boraca, već i da poboljša sposobnost vojnog sistema da deluje kao jedinstven entitet, u uslovima neizvesnosti i pod velikim operativnim opterećenjem. Povratak vojnoj obuci ne odvija se u mirnodopskim uslovima. Izraelska vojska i dalje vodi operacije u Pojasu Gaze, Libanu i na Zapadnoj obali, drži snage duž granica i priprema se za mogućnost novih borbi s Iranom. Zato ne može svim jedinicama da obezbedi kontiuniranu obuku.

Nacionalni centar za kopnenu obuku zbog toga razvija kraće i fleksibilnije programe. Tako jedinice mogu da sprovedu efikasne vežbe i kad nije moguće da duže budu povučene s terena. Zamir je istakao i da su se u protekloj godini pojavile nove pretnje koje traže drugačiji način delovanja. "Obučena vojska je profesionalna vojska, a meri se sposobnošću da spremna dočeka izazove promenljivog bojnog polja", zaključio je Zamir.

(Tanjug)