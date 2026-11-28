UEFA PRESEKLA! Jedna loša i jedna dobra vest za Paunovića pred Mađare
"Orlovi" oslabljeni za prvi meč baraža.
Fudbalska reprezentacija Srbije u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija neće moći da računa na Vanju Dragojevića u prvom susretu sa Mađarskom, dok će Andrija Živković biti dostupan selektoru Veljku Paunoviću za oba meča.
Disciplinske odluke UEFA nakon utakmice sa Nemačkom tako su različito uticale na dvojicu reprezentativaca, koji su u tom duelu obojica dobili crvene kartone.
Živković je kažnjen jednom utakmicom zbog nesportskog ponašanja, a suspenziju je već odradio u narednom susretu protiv Grčke u Volosu (1:0).
Iskusni fudbaler zato može da bude u sastavu Srbije i na gostovanju Mađarskoj 25. marta, kao i u revanšu tri dana kasnije.
Dragojevića zato čeka još jedno odsustvo.
UEFA mu je izrekla kaznu od dva meča zbog ozbiljnog prekršaja u porazu od Nemačke rezultatom 1:3, odigranom 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“.
Mladi vezista je već propustio duel sa Grčkom, pa će morati da izostane i sa prvog susreta baraža. Paunović će moći da računa na njega za revanš, koji će 28. marta biti odigran u Srbiji.
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