MEĐUNARODNI tribunal za pravo mora odbacio je zahtev Argentine da se privremeno obustavi britansko-izraelski projekat eksploatacije nafte u blizini Foklandskih ostrva. Odluka je doneta sa 18 glasova za i tri protiv.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ricardo Mazalan, File

Argentina je pretrpela pravni poraz u pokušaju da zaustavi veliki naftni projekat u vodama oko Foklandskih ostrva, teritorije pod britanskom upravom na koju Buenos Ajres polaže pravo.

Međunarodni tribunal za pravo mora, sa sedištem u Hamburgu, odbacio je zahtev Argentine da se privremeno obustave radovi na projektu "Si Lajon" (Sea Lion). Za odbacivanje zahteva glasalo je 18 sudija, dok su tri bile protiv.

Argentinski predsednik Havijer Milejželeo je da spreči planirano bušenje nafte u blizini male britanske prekookeanske teritorije, na kojoj živi oko 3.500 ljudi. Ostrva se nalaze približno 480 kilometara istočno od jugoistočne obale Argentine.

Milej je tvrdio da zajednički britansko-izraelski projekat predstavlja "jasnu i neposrednu opasnost" po argentinske interese na Foklandskim ostrvima.

Velika Britanija je saopštila da bušenje na naftnom polju, udaljenom oko 220 kilometara severno od ostrva, neće početi pre marta 2027. godine, dok se početak eksploatacije očekuje godinu dana kasnije, piše Dejli Mejl.

Argentina smatra da je reč o nezakonitoj eksploataciji prirodnih resursa u vodama koje smatra svojim.

Posle odluke tribunala, očekuje se da kompanije "Rockhopper Exploration" i "Navitas Petroleum" nastave realizaciju projekta, na osnovu dozvola koje je izdala vlada Foklandskih ostrva, uz podršku Velike Britanije.

Procene govore o stotinama miliona barela potencijalno nadoknadivih rezervi nafte u ovom projektu.

Spor oko planiranog bušenja ponovo je podsetio na krvavi rat koji su dve zemlje vodile pre 44 godine. Foklandska ostrva, koja Argentina naziva Malvinskim ostrvima, pod britanskom su upravom od 1833. godine, navodi Dejli Mejl.

Foklandska ostrva, odnosno Malvinska ostrva kako ih naziva Argentina, imaju izuzetno bogata ribolovna područja, potencijalno velika nalazišta nafte i gasa, kao i značajne poljoprivredne i turističke resurse.

Upravo nafta i riblji fond predstavljaju najveće ekonomsko bogatstvo ovog malog arhipelaga.

(Kurir)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO