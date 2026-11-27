Kolrejn će na svom terenu ugostiti Danganon svifts, samo tri dana posle ubedljive pobede nad istim rivalom.

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Domaćin vodi veliku borbu za titulu šampiona Severne Irske, a sa 41 bodom iz 17 utakmica zaostaje samo bod za vodećim Linfildom.

Kolrejn je u poslednjih pet susreta zabeležio tri pobede, remi i poraz, a naročito je ubedljiv bio u prethodne tri utakmice. Sa 38 postignutih golova ima najefikasniji napad u prvenstvu.

Danganon zauzima šesto mesto sa 21 bodom iz 16 utakmica. Gosti su u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima upisali dve pobede, remi i dva poraza, a sa gol-razlikom 19:24 teško mogu da se nadaju ravnopravnoj borbi sa jednim od glavnih kandidata za titulu.

Kolrejn je dobio poslednja četiri međusobna susreta, a posebno je upečatljiv trijumf od pre tri dana, kada je savladao Danganon sa čak 5:1. Sve ukazuje na to da će domaćin nastaviti uspešnu seriju protiv ovog rivala.

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