"Čiope" su redovna mušterija Kolrejna: Pre samo tri dana pala je "petarda" u Liga kupu
Kolrejn će na svom terenu ugostiti Danganon svifts, samo tri dana posle ubedljive pobede nad istim rivalom.
Domaćin vodi veliku borbu za titulu šampiona Severne Irske, a sa 41 bodom iz 17 utakmica zaostaje samo bod za vodećim Linfildom.
Kolrejn je u poslednjih pet susreta zabeležio tri pobede, remi i poraz, a naročito je ubedljiv bio u prethodne tri utakmice. Sa 38 postignutih golova ima najefikasniji napad u prvenstvu.
Danganon zauzima šesto mesto sa 21 bodom iz 16 utakmica. Gosti su u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima upisali dve pobede, remi i dva poraza, a sa gol-razlikom 19:24 teško mogu da se nadaju ravnopravnoj borbi sa jednim od glavnih kandidata za titulu.
Kolrejn je dobio poslednja četiri međusobna susreta, a posebno je upečatljiv trijumf od pre tri dana, kada je savladao Danganon sa čak 5:1. Sve ukazuje na to da će domaćin nastaviti uspešnu seriju protiv ovog rivala.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,38)
Preporučujemo
JURIMO ŠESTI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
27. 11. 2026. u 08:59
TIP DANA! Rudari se vraćaju na pobedničku stazu
27. 11. 2026. u 08:55 >> 09:57
PATRIOTSKI TIKET: Dva srpska kluba bore se u Ligi konferencije, a tu su i košarkaši
26. 11. 2026. u 17:01 >> 17:07
KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro
26. 11. 2026. u 12:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)