Veliko iznenađenje u četvrtfinalu.

Photo: Nerijus Liobe / Panthermedia / Profimedia

Teniska reprezentacija Velike Britanije plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je danas u četvrtfinalu u Bolonji savladala selekciju Nemačke sa 2:1 u pobedama.

Velika Britanija je do prvog trijumfa došla, pošto je veteran Kameron Nori pobedio Jan-Lenarda Štrufa rezultatom 2:1 (po setovima 6:3, 3:6, 6:2).

Zatim je najbolji teniser sveta Aleksandar Zverev dobio Artura Ferija sa 2:0 (6:3, 6:2).

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Dubl Velike Britanije u sastavu Henri Paten/Nil Skupski nadigrao je Kevina Kravica i Tima Pica sa 6:2, 7:6 (8:6) za drugu pobedu u duelu i plasman u polufinale Dejvis kupa.

Teniseri Velike Britanije igraće u polufinalu protiv pobednika duela između Španije i Austrije.

U drugom polufinalu sastaće se Italija i Češka.

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