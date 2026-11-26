U VIŠEM sudu u Somboru danas je nastavljeno suđenje osumnjičenima za smrt Gorana Lazora (46) iz Savinog Sela, a na optuženičkoj klupi su se našli L.N. (21) iz okoline Vrbasa, kome se na teret stavlja teška telesna povreda i L. M. (19) iz Novog Sada, osumnjičen za tešku telesnu povredu sa smrtnom posledicom.

FOTO.Lj.P.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Somboru predložio je izricanje vaspitne mere prema tada maloletnom, a sada punoletnom M. R. osumnjičenom za pomaganje u teškoj telesnoj povredi sa smrtnim ishodom.

Na glavnom pretresu koji je bio zatvoren za javnost, saslušavani su svedoci i veštaci, a naredno ročište zakazano je za 14. decembar.

Osumnjičeni L. N. i L. M. se od hapšenja nalaze u pritvoru koji im je produžen do 13. decembra zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da postoji opravdana bojazan da bi ukoliko se nađu na slobodi, u kratkom vremenskom periodu, mogli ponoviti krivična dela za koja se osnovano sumnjiče. Za razliku od njih dvojice, M. R. se brani sa slobode.

Telo četredesetšestogodišnjeg meštanina Savinog Sela pronađeno je 25. decembra 2025. godine u lokvi krvi pored zidane ograde seoskog sportskog terena u Ulici Đure Jakšića, u blizini osnovne škole.

Sumnja se da je krvavom zločinu prethodio kraći verbalni sukob između napadača i žrtve, a onda su mu nanete smrtonosne povrede nožem. Nesrećni čovek je ostavljen na ulici, gde je i iskrvario. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja počinjeno krivično delo.

Beživotno telo u lokvi krvi, uočili su slučajni prolaznici ovom ulicom, i odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali na žalost nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Među meštanima Savinog Sela, posle krvavog zločina, mogle su se čuti priče da je između žrtve i osumnjičenih, kojima je po godinama mogao biti otac, navodno postojao neki sukob, a zbog čega, samo su nagađali.

Pojedini su rekli da su napadači, navodno ranije dirali njegovog maloletnog sina, i da je Goran zbog toga napadnut i izboden na ulici.