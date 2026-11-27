KAKVA noć u Hrvatskoj!

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji napadač Partizana Samed Baždar postao je apsolutni heroj belgijskog Sent-Trudena, pošto je golom usred Splita srušio Hajduk (2:0) u četvrtom kolu Lige konferencije i odveo svoj tim u nokaut fazu evropskog takmičenja.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine rodom iz Novog Pazara načeo je mrežu domaćina u samom finišu prvog poluvremena, u prvom minutu sudijske nadoknade, nakon čega je Japanac Šion Šinkava u 51. minutu samo potvrdio veliku pobedu Belgijanaca i zadao bolan udarac Splićanima u borbi za evropsko proleće.

Posle velikog trijumfa, Baždar je istakao da je njegov tim znao kako da kazni sve propuste domaćina, a nije propustio priliku ni da podseti na dane provedene u Humskoj, žaleći što na Poljudu nije bila prava, vatrena atmosfera (utakmici je prisustvovalo oko 8.000 dece).

– Apsolutno mi je žao što tribine nisu bile pune. Znam kako je ovde, igrao sam u Partizanovom dresu i znam kakva je atmosfera na evropskim utakmicama. Kod nas se živi za fudbal i navijači jedva čekaju ovakve mečeve. Verujem da bi i moji saigrači uživali u takvom ambijentu – poručio je Baždar nakon meča u Splitu.

On je dodao da je ovo istorijski uspeh za Sint-Truiden koji prvi put igra u Evropi, te da pogodak i pobedu posvećuje porodici i ćerki.

