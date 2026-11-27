KAKAV ŠOK! Bivši fudbaler Partizana lupio šamar Hrvatima usred Splita
KAKVA noć u Hrvatskoj!
Nekadašnji napadač Partizana Samed Baždar postao je apsolutni heroj belgijskog Sent-Trudena, pošto je golom usred Splita srušio Hajduk (2:0) u četvrtom kolu Lige konferencije i odveo svoj tim u nokaut fazu evropskog takmičenja.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine rodom iz Novog Pazara načeo je mrežu domaćina u samom finišu prvog poluvremena, u prvom minutu sudijske nadoknade, nakon čega je Japanac Šion Šinkava u 51. minutu samo potvrdio veliku pobedu Belgijanaca i zadao bolan udarac Splićanima u borbi za evropsko proleće.
Posle velikog trijumfa, Baždar je istakao da je njegov tim znao kako da kazni sve propuste domaćina, a nije propustio priliku ni da podseti na dane provedene u Humskoj, žaleći što na Poljudu nije bila prava, vatrena atmosfera (utakmici je prisustvovalo oko 8.000 dece).
– Apsolutno mi je žao što tribine nisu bile pune. Znam kako je ovde, igrao sam u Partizanovom dresu i znam kakva je atmosfera na evropskim utakmicama. Kod nas se živi za fudbal i navijači jedva čekaju ovakve mečeve. Verujem da bi i moji saigrači uživali u takvom ambijentu – poručio je Baždar nakon meča u Splitu.
On je dodao da je ovo istorijski uspeh za Sint-Truiden koji prvi put igra u Evropi, te da pogodak i pobedu posvećuje porodici i ćerki.
Preporučujemo
Evo gde i kada će Srbija igrati mečeve na Evropskom prvenstvu u fudbalu
26. 11. 2026. u 22:21
Spektakularan pogodak! Gent poveo protiv Zvezde (VIDEO)
26. 11. 2026. u 21:35
Gaštarov je blago Zvezde! Crveno-beli izbegli poraz u Belgiji, Makedonac pogodio za korak bliže evropskom proleću!
26. 11. 2026. u 22:52 >> 21:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
NOVINE U ABA LIGI: Sudije će imati pomoć veštačke inteligencije!
Velike novine u ABA ligi.
26. 11. 2026. u 18:37
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
Komentari (0)