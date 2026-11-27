Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su "samo" bod na gostovanju Gentu u Belgiji (1:1) u okviru 4. kola Lige konferencija, čime su sebi značajno otežali put ka nokaut fazi takmičenja.

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Odigrali su crveno-beli odlično u Belgiji, ali nisu imali sreće i sada posle četiri odigrane runde, crveno-beli na svom kontu imaju svega pet bodova, što im u ovom trenutku donosi tek 19. poziciju na tabeli trećeg po jačini evropskog klupskog takmičenja.

Ekipa sa "Marakane" tako je nastavila sa promenljivim partijama na međunarodnoj sceni – uz po jednu pobedu i poraz, te dva remija. Iako su izabranici Alberta Rijere u finišu meča preko Mateja Gaštarova stigli do izjednačenja i boda koji bi mogao da ima veliku težinu, situacija na tabeli daleko je od bezbrižne.

Podsetimo, samo prvih osam timova obezbeđuje direktan plasman u osminu finala, dok će ekipe plasirane od 9. do 24. mesta morati u dodatni plej-of u februaru kako bi se izborile za preostalih osam ulaznica.

Na vrhu tabele trenutno se nalazi Monako sa maksimalnih 12 bodova, a prate ga Brajton i Sent Truden sa po deset. Ajaks je četvrti sa devet, dok su u gornjem domu i Frajburg, Braga, Mjalbi i Kopenhagen. Sa druge strane, u zoni u kojoj se nalazi Zvezda vlada ogromna gužva, nekoliko timova ima isti broj bodova kao šampion Srbije, pa će svaka naredna utakmica donositi velike promene.

Do kraja ligaškog dela ostala su još samo dva ispita. Crveno-beli najpre 10. decembra gostuju ekipi Iberije iz Tbilisija, a zatim 17. decembra na svom terenu dočekuju turski Trabzonspor. Dva trijumfa mogla bi da lansiraju Zvezdu čak i u borbu za top 8, ali je jasno da je kredit potrošen i da prostora za nove kikseve više nema.

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Fudbaleri Crvene zvezde će u petom kolu Lige konferencije gostovati ekipi Iberija 1999 u Tbilisiju, a na tom meču imaće priliku da osvajanjem tri boda "overe" evropsko proleće. Ipak, bodovi koje bi navijači mogli unapred da upišu nisu sigurni - predstavnik Gruzije na svom terenu bio je bolji od Hetafea (1:0).

Meč u Gruziji obeleži su pogodak koji je u 25. minutu postigao Giorgi Kobuladze, ali i crveni karton koji je Orel Mangala dobio u 59. minutu - samo tri minuta nakon što je dobio prvi žuti karton, a 13 minuta nakon što je ušao u igru. Sa igračem manje na terenu španski tim nije mogao do izjednačenja, iako je imao veći posed, više šuteva ka golu rivala i više kornera na ovom meču.

Mnogi će reći da je to bilo još jedno razočaravajuće izdanje predstavnika Španije na međunarodnoj sceni. Tim koji je letos izbacio Partizan u poslednjem kolu kvalifikacija nakon četiri kola ima samo jedan osvojen bod, pa su mu male šanse da će u prolećnom delu sezone igrati na međunarodnoj sceni.

Sa druge strane, Iberija 1999 može da gaji nade o nokaut fazi. Poraženi su na gostovanju Sent Trujdenu (2:0) u prvom i Kopenhagenu (2:1) u trećem kolu, ali su zato u drugoj rundi uzeli bod Mjalbiju (1:1) na svom terenu. Upravo je domaći teren najveća prednost predstavnika Gruzije i na tome baziraju svoju računicu - ako pobede Zvezdu, mogu do nokaut faze!

Stadion na kojem Iberija 1999 igra svoje mečeve nalazi se na oko 500 metara nadmorske visine, što je očigledno važan faktor. Nisu se na to privikli ni fudbaleri švedskog kluba, ali ni Španci koji su navikli na nešto povoljnije uslove u ovo doba godine. Zbog toga će Crvena zvezda morati da bude oprezna.

