UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izrazio je razočaranje zbog, kako je ocenio, nedovoljnog pritiska Sjedinjenih Američkih Država na Rusiju u mirovnim pregovorima, kao i kašnjenja u isporuci raketa za presretanje balističkih projektila, ističući da njihov nedostatak ugrožava ljudske živote.

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U intervjuu za BBC, koji je dao u svom kabinetu u centru Kijeva, Zelenski je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa zbog fotografije na kojoj grli ruskog predsednika Vladimira Putina i naziva ga prijateljem.

- On (Putin) je agresor i ubica. Ne može da bude prijatelj. Jednostavno ne može da bude - rekao je Zelenski, uporedivši takav odnos sa prijateljstvom sa nekadašnjim nemačkim kancelarom Adolfom Hitlerom tokom Drugog svetskog rata.

Vyacheslav Prokofyev/Pool Photo via AP

Zelenski je pozvao Vašington da pokaže odlučniju podršku Ukrajini i pomogne u pritisku na Rusiju da postigne dogovor.

Istakao je da neutralan odnos prema agresoru, kako je ocenio, znači istovremenu podršku i žrtvi i napadaču.

- Kada pokušavate da budete sasvim neutralni prema agresoru, to znači da podržavate žrtve, a podržavate i agresora. To nije ispravno - rekao je Zelenski.

On je posebno ukazao na nedostatak raketa za presretanje balističkih projektila, navodeći da Ukrajina ima veliki deficit tih sistema i da SAD odlažu isporuke raketa za protivvazdušne sisteme "patriot".

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- Šteta što su se fokusirali na Bliski istok i što im više pomažu. Imamo mnogo pitanja u vezi sa ovim - rekao je Zelenski i dodao da nedostatak tih raketa znači gubitak ljudskih života.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska sada uspeva da uništi oko 70 odsto najbržih ruskih dronova, a rezultati se poboljšavaju. Međutim, zemlja se i dalje suočava sa velikim izazovima u odbrani od balističkih raketa.

Zelenski je potvrdio i da je američki satelitski komunikacioni sistem Starlink, uključujući njegovu vojnu verziju Staršild, i dalje ograničen u okupiranim delovima Ukrajine. Na pitanje ko je doneo odluku o ograničenjima, odgovorio je da ne zna, navodeći da se odgovornost prebacuje između različitih strana, uključujući kompaniju SpejsEks.

Govoreći o ukrajinskim napadima na ruske ciljeve, Zelenski je branio potapanje ruskog ratnog broda "Merkur", usidrenog u istočnoj Libiji, nazivajući ga legitimnim vojnim ciljem.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni prethodno je upozorila da bi takav napad mogao da doprinese širenju rata na Sredozemno more, što je ocenila kao neprihvatljivo. Zelenski je priznao da su takvi napadi veoma opasni, ali je rekao da ukrajinske snage nikada ne deluju bez koordinacije sa partnerima.

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Ukrajinski predsednik je upozorio i na tešku zimu, nakon pojačanih ruskih napada na energetsku i logističku infrastrukturu. On je naveo da su nedavni napadi na Kijev bili usmereni i na mostove preko Dnjepra, što bi moglo da dovede do podele grada na dva dela.

Zbog nestanaka struje i napada na logističku mrežu, pojedini stanovnici već napuštaju Kijev, dok su neka preduzeća zatvorena zbog visokih troškova poslovanja.

- Rusija želi da pobegnemo, naravno. Ljudi mogu da idu, ali mi ćemo pokušati da branimo naš glavni grad na bilo koji način. Potreban nam je naš glavni grad. Bez glavnog grada, nemate zemlju - poručio je Zelenski.

Američki izaslanici pokušavaju da posreduju u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, ali Zelenski smatra da SAD ne vrše dovoljan pritisak na Moskvu.

Poslednja runda pregovora, održana početkom ovog meseca u Abu Dabiju, nije donela vidljiv napredak, a ukrajinski predsednik ocenio je da se sa svakom novom rundom pojavljuje sve više problema.

Nastavak razgovora očekuje se u decembru.

(Tanjug)

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