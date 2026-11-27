Fudbaleri Crvene zvezde vratili su se iz Belgije sa vrednim bodom protiv Genta (1:1), do kojeg su stigli golom Mateja Gaštarova u samom finišu, u 85. minutu.

Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Tim remijem šampion Srbije stigao je do petog boda u ligaškoj fazi Lige konferencije i napravio ogroman korak ka evropskom proleću, ali je ujedno i sebe doveo u nezgodnu situaciju pred rasplet takmičenja.

Prema najnovijim proračunima poznate analitičke platforme „Football Meets Data“, izabranici Alberta Rijere imaju čak 91,4 odsto šansi da takmičenje završe između 9. i 24. mesta, što garantuje plasman u baraž za nokaut fazu.

[🟢 UECL projections after MD4] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇧🇪 STVV, 🇹🇷 Trabzonspor OUT: 🇩🇰 FC København, 🇬🇷 Panathinaikos 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇩🇰 Midtjylland, 🇩🇰 Aarhus, 🇰🇿 Kairat Almaty OUT: 🇧🇦 Borac Banja Luka, 🇪🇸 Getafe, 🇱🇻 Riga *Teams are ordered on their average finishing position across our simulations 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

Ipak, šanse za direktan odlazak u osminu finala i plasman u Top 8 svedene su na teoriju i iznose svega 4,9 odsto. Dosadašnja praksa u ovom formatu pokazuje da je za 24. mesto i prolaz dalje dovoljno sedam bodova, dok je za mesto među osam najboljih neophodno najmanje 11, a realnije 12 bodova.

Zvezda se trenutno nalazi na 19. poziciji na tabeli (sa istim učinkom od pet bodova kao Orhus i Kairat), a „superkompjuter“ joj predviđa da će ligaški deo okončati na 15. mestu. Upravo ta pozicija u novom sistemu takmičenja važi za najgoru moguću zbog poludirigovanog žreba.

Ukoliko se ove prognoze obistine, crveno-bele u šesnaestini finala čeka dvomeč protiv Genta ili švedskog šampiona Mjelbija, dok bi ih u eventualnoj osmini finala sačekao prvi ili drugi tim sa tabele – a to su u ovom trenutku Monako ili Brajton.

[🟢 UEFA Conference League - projected knockout bracket after MD4] Every club sits at its projected league-phase finish. Each box holds the two clubs projected for a seeding pair (1/2, 3/4 ...), and the draw decides which side of the bracket each one goes to. 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

Na Marakani već imaju gorko iskustvo sa tom pozicijom. Prošle sezone u Ligi Evrope crveno-beli su takođe završili kao 15. na tabeli, što ih je u nokaut fazi spojilo sa francuskim Lilom, preko kojeg nisu uspeli da prođu dalje.

Da bi izbegla ovakav scenario i popravila plasman pred žreb zakazan za 15. januar, Zvezda će morati da podigne nivo igre u preostala dva kola. Prvi izazov je već 10. decembra, kada srpski tim gostuje gruzijskoj Iberiji 1999, na vrućem terenu gde je u četvrtom kolu pao i španski Hetafe.

Zatvaranje ligaške faze zakazano je za 17. decembar na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Trabzona, koji bi do tog susreta već mogao da obezbedi direktan plasman u osminu finala.

