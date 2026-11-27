TRESE SE MARAKANA! Zvezdi se crta rival u nokaut fazi Lige konferencija i to kakav
Fudbaleri Crvene zvezde vratili su se iz Belgije sa vrednim bodom protiv Genta (1:1), do kojeg su stigli golom Mateja Gaštarova u samom finišu, u 85. minutu.
Tim remijem šampion Srbije stigao je do petog boda u ligaškoj fazi Lige konferencije i napravio ogroman korak ka evropskom proleću, ali je ujedno i sebe doveo u nezgodnu situaciju pred rasplet takmičenja.
Prema najnovijim proračunima poznate analitičke platforme „Football Meets Data“, izabranici Alberta Rijere imaju čak 91,4 odsto šansi da takmičenje završe između 9. i 24. mesta, što garantuje plasman u baraž za nokaut fazu.
Ipak, šanse za direktan odlazak u osminu finala i plasman u Top 8 svedene su na teoriju i iznose svega 4,9 odsto. Dosadašnja praksa u ovom formatu pokazuje da je za 24. mesto i prolaz dalje dovoljno sedam bodova, dok je za mesto među osam najboljih neophodno najmanje 11, a realnije 12 bodova.
Zvezda se trenutno nalazi na 19. poziciji na tabeli (sa istim učinkom od pet bodova kao Orhus i Kairat), a „superkompjuter“ joj predviđa da će ligaški deo okončati na 15. mestu. Upravo ta pozicija u novom sistemu takmičenja važi za najgoru moguću zbog poludirigovanog žreba.
Ukoliko se ove prognoze obistine, crveno-bele u šesnaestini finala čeka dvomeč protiv Genta ili švedskog šampiona Mjelbija, dok bi ih u eventualnoj osmini finala sačekao prvi ili drugi tim sa tabele – a to su u ovom trenutku Monako ili Brajton.
Na Marakani već imaju gorko iskustvo sa tom pozicijom. Prošle sezone u Ligi Evrope crveno-beli su takođe završili kao 15. na tabeli, što ih je u nokaut fazi spojilo sa francuskim Lilom, preko kojeg nisu uspeli da prođu dalje.
Da bi izbegla ovakav scenario i popravila plasman pred žreb zakazan za 15. januar, Zvezda će morati da podigne nivo igre u preostala dva kola. Prvi izazov je već 10. decembra, kada srpski tim gostuje gruzijskoj Iberiji 1999, na vrućem terenu gde je u četvrtom kolu pao i španski Hetafe.
Zatvaranje ligaške faze zakazano je za 17. decembar na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Trabzona, koji bi do tog susreta već mogao da obezbedi direktan plasman u osminu finala.
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