SVETLA za predstojeće praznike još nisu ni upaljena u Milanu, a politički sukob već besni oko Božića, jer gradska administracija, na čelu sa levičarskim gradonačelnikom Bepeom Salom, traži da se božićna jelka na trgu Duomo preimenuje u "drvo darivanja".

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Odluka o preimenovanju izazvala je veliko negodovanje. Iz stranke Italijanska braća stiglo je saopštenje da je taj potez neprihvatljiv, uz dovođenje u pitanje potrebe za "pribegavanjem alternativnim imenima za tradiciju duboko ukorenjenu u istoriji i kulturnom identitetu zemlje".

Ističu da poštovanje drugih kultura ne znači odricanje od sopstvene i da prestonica Lombardije "ne treba da se stidi svojih korena". A gradonačelniku poručuju: "Božić nije praznik koji treba reinterpretirati. Božićna jelka već ima ime, hajde da bar imamo hrabrosti da ga koristimo".

- Sramota je za jednog gradonačelnika da se stidi sopstvene civilizacije. Božić pripada istoriji i hrišćanskim korenima. Ako u školi deca uče o islamu i vode ih da posete džamije, zašto bi bilo teško nazvati Božić njegovim imenom u palati gradonačelnika. Dijalog između kultura počinje upravo poštovanjem sopstvene - ističe poslanik Lige Andrea de Bertoldi.

U džamijama protiv Ustava

ISTOVREMENO je objavljeno i istraživanje o propovedanju u italijanskim džamijama koje nije u saglasju sa vrednostima zapadnog društva. "U osam džamija u Đenovi imami propovedaju poligamiju, podstičuću njeno praktikovanje", iako je to u Italiji strogo zabranjeno i predstavlja krivično delo.

U džamijama se čuje i predlog kako da se druga žena uvede u Italiju, kao negovateljica". A u Breši je skrivena kamera u džamiji snimila propovedanje o mogućnosti udaje devetogodišnjih devojčica.