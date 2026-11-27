ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa objavila je seriju dokumenata o poslovanju Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koja otkrivaju kako je tim bivšeg šefa Bele kuće Džozefa Bajdena umešao prste u jačanje cenzure ruskih medija.

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Uz to, USAID je organizovao interne obuke u kojima je učestvovala grupa koju je finansirao Džordž Soroš, kako bi konzervativne medije označila kao izvore dezinformacija.

Oko 1,1 gigabajt podataka iz interne dokumentacije USAID-a obelodanjen je na sajtu agencije, koja je po naređenju Trampa, obustavila većinu programa u inostranstvu. Administracija Trampa je ocenila da su novi podaci pokazali kako su prethodne američke vlasti "koristile USAID kao oružje kako bi unapredile radikalnu agendu, suštinski suprotnu američkim vrednostima".

Dokumenti obuhvataju mejlove, dnevni red sastanaka i nacrte predloga zvaničnika iz administracije Bajdena. Oni otkrivaju kako su ti zvaničnici tražili od kompanija koje upravljaju društvenim mrežama da uređuju sadržaj "koji predstavlja pretnju partnerskim agencijama", kao i kako su im dostavljani predlozi za uklanjanje sa platformi i smanjenje vidljivosti medijskih kuća označenih da su visokorizične.

USAID je na sprovođenju tih agendi radio sa "Metom" i "Alfabetom" u čijem su vlasništvu najkorišćenije društvene mreže, kao i "Gugl" i "Jutjub". Ove platforme su u martu 2022. blokirale naloge više od 750 ruskih medija, uključujući Raša tudej i Sputnjik, te obustavili oglašavanje u Rusiji.

U oktobru 2022. odeljenje za demokratiju i ljudska prava Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće poslalo je "Guglu" spisak sa devet organizacija - među kojima su "Meduza", "TV Dožd", "Insajder" i "Tim Navaljni" - za koje traže da im se dozvoli oglašavanje. Do decembra "Gugl" je sklopio sporazum sa Evropskim centrom za novinarstvo - koji je već distribuirao "Guglova" sredstva za oko 40 do 50 ukrajinskih medija - kako bi se iz tih sredstava finansirali grantovi i za ruske medije.

- "Jutjub" je naznačio da bi novo finansiranje obuhvatilo i nezavisne ruske medije poput "Dožda" - naveo je zvaničnik Saveta za nacionalnu bezbednost Rob Beršinski u dopisu koji je prosledio šefici USAID-a Samanti Pauer.

U dopisu iz juna 2023. pozivaju se "Gugl" i "Majkrosoftov" pretraživač "Bing" da spreče da određeni sajtovi padnu u rezultatima pretrage, dok je poseban plan predlagao da "Gugl" ukloni, ili pomeri, bilo koji sadržaj za koji se smatra da je pod kontrolom Rusije, ili koji je prikazuje u povoljnom svetlu.

Pauerova: Radili transparentno

Bivša šefica USAID-a Samanta Pauer je u izjavi za "Deveks" ocenila da objavljeni dokumenti, u kojima se i ona spominje, "ne sadrže ništa što bi potkrepilo njihove lažne i paušalne tvrdnje o prevarama i zloupotrebama". - U njima se, zapravo, vidi samo da je osoblje USAID-a marljivo i transparentno radilo na suzbijanju laži koje se munjevito šire širom sveta - navela je ona.