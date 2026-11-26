PRVOBITNI predlog hrvatskih poslanika Evropskog parlamenta podržali su Evropska narodna partija, Socijaldemokrate, Zeleni i Konzervativci.

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Međutim, evropski liberali iz grupe „Obnovimo Evropu“ podneli su alternativni predlog koji je sastavio austrijski poslanik Evropskog parlamenta Helmut Brandšteter.

Alternativni tekst podržalo je sedam organizacija za ljudska prava iz regiona, uključujući hrvatsku organizaciju „Dokumenta“ i srpski Centar za humanitarno pravo. Podržala ga je i srpska aktivistkinja za ljudska prava Nataša Kandić, podseća Index.

Rezolucijom koju je podnelo 17 evroposlanika, među kojima je i svih 12 poslanika iz Hrvatske, Srbija se poziva da konačno, na istinski inkluzivan i transparentan način, usvoji odavno najavljeni zakon o nestalim osobama.

EP osuđuje javno odavanje počasti Ratku Mladiću, pravnosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, na njegovoj sahrani u Beogradu 7. septembra.

U rezoluciji piše da takva praksa podriva pomirenje, vređa žrtve i narušava poštovanje činjenica koje su utvrdili sudovi.

Na originalni tekst je uneto pet amandmana.

Između ostalog, rezolucija sadrži izvinjenje koje je tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić uputio na Ovčari 2010. godine, kao i odredbu kojom se priznaje da porodice nestalih svih nacionalnosti još uvek čekaju odgovore.

Izmenjena je i formulacija o odgovornosti političkih i društvenih aktera u Srbiji, sad piše da su odgovorni Slobodan Miloševć i uticajni pojedinci iz srpskih analitičkih, političkih i intelektualnih krugova.

Rezoluciju su potpisali svi hrvatski poslanici Evropskog parlamenta, zajedno sa pet parlamentaraca iz Švedske, Nemačke, Španije, Austrije i Belgije. Glasanje su sa balkona za posetioce pratili stanovnici Vukovara, članovi porodica nestalih i ubijenih, kao i bivši logoraši, koji su dan ranije stigli u Strazbur na poziv poslanika Evropskog parlamenta Karla Reslera. U retkom slučaju jedinstva za Parlament, skoro svi poslanici Evropskog parlamenta su ih pozdravili aplauzom.

Ova rezolucija poziva na uspostavljanje mira, kako rane iz prošlosti ne bi bile razlog budućih podela, ali i na potrebu otkrivanja istine o nestalima, prestanka veličanja osuđenih ratnih zločinaca i poštovanja žrtava kroz sećanje na njih, prenosi Jutarnji list.

Ljiljana Alvir, predsednica Udruženja porodica zarobljenih i nestalih hrvatskih branitelja, izjavila je dan ranije za Hinu da ova rezolucija pruža „novu malu nadu“ da će se razjasniti sudbina nestalih u Domovinskom ratu.

(Nova.rs)