Pravi zemljotres sprema se na crno-beloj strani Topčiderskog brda!

FOTO: N. Paraušić

Komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) danas stiže u hitnu inspekciju stadiona Partizana, a ono što će zateći moglo bi da dovede do radikalne odluke, piše "Sportski žurnal".

Naime, stadion u Humskoj je trebalo da bude jedan od četiri domaćina u Srbiji na predstojećem Evropskom prvenstvu za mlade reprezentacije (igrači do 21 godine), koje se igra narednog leta.

Iako je klub iz Humske trebalo da dobije novac i odavno krene sa renoviranjem, radovi još nisu ni počeli!

Zvaničnici iz Niona danas će na licu mesta proceniti da li stadion Partizana uopšte može da ispuni rigorozne uslove za ovako veliko takmičenje.

Ukoliko u Humskoj danas dobiju "crveno svetlo", spremna je šokantna rokada, utakmice Evropskog prvenstva biće hitno premeštene u komšiluk, na stadion najvećeg rivala, popularnu Marakanu!

