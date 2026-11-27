UEFA danas hitno stiže u Humsku, a tamo prava katastrofa
Pravi zemljotres sprema se na crno-beloj strani Topčiderskog brda!
Komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) danas stiže u hitnu inspekciju stadiona Partizana, a ono što će zateći moglo bi da dovede do radikalne odluke, piše "Sportski žurnal".
Naime, stadion u Humskoj je trebalo da bude jedan od četiri domaćina u Srbiji na predstojećem Evropskom prvenstvu za mlade reprezentacije (igrači do 21 godine), koje se igra narednog leta.
Iako je klub iz Humske trebalo da dobije novac i odavno krene sa renoviranjem, radovi još nisu ni počeli!
Zvaničnici iz Niona danas će na licu mesta proceniti da li stadion Partizana uopšte može da ispuni rigorozne uslove za ovako veliko takmičenje.
Ukoliko u Humskoj danas dobiju "crveno svetlo", spremna je šokantna rokada, utakmice Evropskog prvenstva biće hitno premeštene u komšiluk, na stadion najvećeg rivala, popularnu Marakanu!
Preporučujemo
TRESE SE MARAKANA! Zvezdi se crta rival u nokaut fazi Lige konferencija i to kakav
27. 11. 2026. u 08:10
KAKAV ŠOK! Bivši fudbaler Partizana lupio šamar Hrvatima usred Splita
27. 11. 2026. u 06:51
BRUKA I SRAMOTA! U Bosni i Hercegovini slave poraz Borca od Atalante!
27. 11. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
NOVINE U ABA LIGI: Sudije će imati pomoć veštačke inteligencije!
Velike novine u ABA ligi.
26. 11. 2026. u 18:37
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
Komentari (0)