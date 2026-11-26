GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević dovezen je u Centralni zatvor u Beogradu, nakon što mu je sud odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

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Prvi snimci njegovog dolaska u CZ zabeležili su trenutak kada je Vučićević stigao u ustanovu u Bačvanskoj ulici, gde će boraviti tokom trajanja pritvora.

Vukašin Vučićević, sin glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, obratio se ispred Palate pravde nakon što je saopšteno da je njegovom ocu određen pritvor do 30 dana.

Govoreći o prvim utiscima posle odluke suda, Vukašin Vučićević je istakao da ovakav rasplet nije po slovu pravde, ali da su ga, s obzirom na dešavanja, očekivali, uz napomenu da postupajući advokat Boris Bogdanović nema mogućnost niti želi da komentariše postupanje sudija i tužilaca.

- Naravno da nije ovo onako ni kako smo zamišljali, a verujem da nije ni po slovu pravde. Pa, verujem da nismo zamišljali ovo, da će se dogoditi, ali smo očekivali, jer je ovo čist politički progon. Pošto Boris Bogdanović je postupajući advokat i nema tu mogućnost, niti želi da komentariše kako su sudije i tužioci danas postupali. Ali mislim da smem sebi da dam za pravo da kažem da je ovo čist politički progon, da ovde pravnog osnova za pritvor od 30 dana nema - rekao je Vukašin Vučićević.

Vukašin Vučićević je ukazao na višesatne konsultacije tokom dana i za tužioca i za sudiju, postavivši pitanje kome se upućuju i sa kim se te konsultacije obavljaju, uz poruku da će se boriti i izboriti uprkos svim pritiscima.

- Da, tužilac i sudija danas. U toku dana vrše konsultacije koje traju i za tužioca i za sudiju po 2 sata. Sa kim se konsultuju, ne znam. Niko ne zna, ali voleli bismo da znamo. I nije ovo problem prebrodićemo mi sve ovo, borićemo se, izborićemo se, neće nas ućutkati. Šta god da urade protiv nas, neće im biti dovoljno - rekao je Vukašin Vučićević.

Na samom kraju obraćanja ispred Palate pravde, Vukašin Vučićević je poručio gledaocima i svima koji su došli da pruže podršku Draganu J. Vučićeviću da nemaju razloga za brigu, da će biti dobro i da će se obratiti čim bude imao priliku.

- Imam da poručim gledaocima da se ne brinu. On će biti dobro. Njegova snaga volje je nepobediva. Čim bude imao priliku, on će se njima i obratiti. I nemaju šta da se brinu, prosto dobro uvek pobedi zlo - rekao je sin Dragana J. Vučićevića.

Sutra u 9.30 časova ispred Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu biće održana konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana.