Nakon promene vlasti u Srbiji i pobede Studentske liste na izborima, jedno od glavnih pitanja u javnosti odnosi se na budućnost domaćeg sporta i finansiranje najvećih klubova.

Foto: Printskrin Informer TV

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na televiziji Informer da Crvena zvezda i Partizan od naredne sezone više neće dobijati novac od države u dosadašnjem obimu.

Naime, on je upitan da li je istina da će Studentska lista ulagati više novca u "večite", na šta se nasmejao.

- Naravno da neće dobiti više novca", rekao je Vučić: "I Zvezda i Partizan od sledeće godine, posebno košarkaški klubovi, moći će da deru kožu na šiljak. Ali uopšte ne žalim zbog toga, ako me to već pitate".

- Sam sam kriv što sam ih razmazio i što smo ih mi razmazili. Svojim odnosom, poštovanjem koji smo pokazivali, novcem koji smo davali. Mnogo novca, to je bila dobra promocija zemlje. Ali su, ako su za jednu stvar u pravu ovi sa plenuma, to je dobijali su mnogo više od onoga što su bili rezultati. Da budemo sasvim iskreni. I jedni i drugi".

Kako je pisao list "Vreme", za "male sportove" planiran je Olimpijski fond koji će se finansirati od prihoda od igara na sreću. A, drugačiji rasplet čeka profesionalne klubove. Za njih se predviđa postepen prelazak na model sportskih akcionarskih društava.

Ideja je da ne dođe do nagle privatizacije, kao u pojedinim zemljama, već Studentska lista predlaže višegodišnji tranzicioni period tokom kog bi država najpre morala da utvrdi stvarno stanje klubova. Razmatran je i različit model za smanjenje zavisnosti klubova od državnog finansiranja, među kojima su i javno-privatna partnerstva.

U isto vreme bi veći značaj u raspodeli javnog novca dobili omladinski i rekreativni sport, uz ulaganja u sportsku infrastrukturu. Cilj je da se tranzicija sprovede bez pravnog haosa, koji bi mogao da dovede do gašenja klubova.