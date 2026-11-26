VLADANKA Malović, šef službe za informisanje SNS oglasila se povodom hapšenja glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, uputivši poruku u kojoj je ukazala na progon ljudi koji vole Srbiju i bore se za svoju državu.

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Malović je poručila da je ponovo došlo vreme u kojem se ljudi suočavaju sa progonom zbog svog patriotizma, ističući da se od njih čak očekuje da se stide onoga za šta su se zalagali.

- Ponovo je došlo takvo vreme da te progone samo zato što si Srbin, jer voliš Srbiju, jer si se borio za svoju državu, a onda ti još objašnjavaju kako treba da se stidiš onoga što jesi. Cilj im je da uliju strah svakome ko ne kleči pred njihovim revolucionarnim terorom. Žele da ponosni srpski narod pogne glavu, obori pogled pred stranim interesima i zaćuti za sva vremena. Žele da se stidimo Srbije, da šapućemo dok izgovaramo naziv naše države, da nam Srbija opet bude na kolenima. Ovo nije ružan san, ovo je samo početak uništavanja slobodne i ponosite Srbije - napisala je Malović.