TO JE BILA KATASTROFALNA GREŠKA! Zbog ovoga Janiku Sineru sledi pakao
Finski hirurg Lase Lampanein, koji je operisao Janika Sinera, potvrdio je da je zahvat uspešno završen i da sledi pažljivo planiran proces rehabilitacije.
Iako lekar nije izneo procenu o trajanju oporavka, dok su prve najave govorile o pauzi od oko tri meseca, sve su glasnije procene da nekadašnjeg prvog tenisera sveta čeka odsustvo od deset meseci, a možda i duže.
Ovakav rasplet izazvao je oštre reakcije, među kojima se ističe komentar nekadašnjeg juniorskog šampiona Vimbldona i TV analitičara Dijega Narđiza. On smatra da je Sinerova povreda od samog početka bila potcenjena i da krivicu za to moraju da podele lekari i njegov stručni štab.
Narđizo ističe da je odluka o operaciji u novembru, čak četiri meseca nakon povrede zadobijene u julu, poraz za sve uključene.
Prema njegovim rečima, pristup tima bio je previše konzervativan i morao je ranije da se postavi jasan rok, jer ovakvo odugovlačenje donosi više štete nego koristi. Iako konačnu odluku donosi igrač, Narđizo naglašava da sportisti veruju lekarima, te da Sineru niko nije na vreme predočio neophodnost operacije, što ocenjuje kao direktnu grešku specijalista.
Sa druge strane, italijanski teniser ne traži krivce. Siner je objasnio da su on i njegov tim mesecima pokušavali da reše problem bez hirurške intervencije, ali da se na operaciju odlučio tek kada koleno, uprkos povremenim ohrabrujućim znacima, nije reagovalo u skladu sa očekivanjima.
Siner nije igrao još od osvajanja titule na Vimbldonu, a kao najrealniji termin za njegov povratak na teren pominje se početak aprila i start sezone na šljaci.
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