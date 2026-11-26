SUTRA u 9.30 časova ispred Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu biće održana konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

- Budimo zajedno i pokažimo da sloboda medija i pravo na rad novinara moraju biti zaštićeni! - navodi Informer.





Podsetimo, advokati odbrane tražili su da Vučićević bude pušten na slobodu.

Vučićević je izneo svoju odbranu i negirao krivicu koja mu se stavlja na teret.

Podsetimo, danas je ispred Palate pravde održan skup podrške Vučićeviću sa kog je konstatovano da je Vučićević jedini politički zatvorenik u Evropi.

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