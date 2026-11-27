BUDžET Nemačke dostiže nove rekorde dok, istovremeno, raste bunt ogorčenog stanovništva, jer sve manje para završava u džepovima poreskih obveznika.

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Izdaci za odbranu, podrška Ukrajini i eksplozija cena energenata, uz privredu, neprilagođenu novonastalim okolnostima usled sankcija Rusiji, potroše sve i pre no što se novac realno nađe u berlinskom trezoru. Rastu tenzije između vladajućih stranaka oko budućeg političkog kursa, a sa njima i problemi u državnom vrhu.

- Kao nacija, nalazimo se u teškom položaju, geopolitički, tehnološki i demografski, a budžet je odraz toga - priznao je demohrišćanski kancelar Fridrih Merc, u Bundestagu. - Ako ne promenimo kurs, za nekoliko godina ceo savezni prihod ići će na socijalna davanja, otplatu kamata i odbranu.

Dok na domaćem parketu opravdava nezavidnu situaciju, Merc se u Evropskom parlamentu takođe zalaže za veći sedmogodiši budžet EU u koji po svaku cenu nastoji da "ugura" i podršku Ukrajini.

Njegova vlada, na vlasti oko 20 meseci, obećala je mnogo, čpa i da će se pridržavati "kočnice zaduživanja", pravila upisanog u nemački Ustav, po kome država sme da potroši samo onoliko koliko prihoduje. Kako navodi Dojče vele, planirani rashodi u budžetu za 2027, dostigli su rekordnu 561 milijardu evra, a poreski prihodi nisu ni izbliza dovoljni da to pokriju, pa je neophodno novo zaduživanje i to u rekordnom iznosu od 210 milijardi evra.

Penziona reforma VEĆ sada penzioni fondovi ne mogu da se finansiraju isključivo putem doprinosa na zarade. Lane je za penzije je isplaćeno 420 milijardi evra, od čega je država dala 127 milijardi. U toj oblasti, planira se ušteda od tri milijarde evra. To će verovatno dovesti do daljeg povećanja penzionih doprinosa, koje podjednako dele zaposleni i poslodavci. Zbog svega, reforma penzionog sistema, biće posebno težak test za vladajuću koaliciju.

Najveća opoziciona stranka i najjača politička snaga u zemlji, Alternativa za Nemačku (AfD), izračunala je da će se savezna vlada naredne godine svakog minuta zaduživati za 401.000 evra. Kopredsedavajući AfD, Tino Krupala, govorio je u Bundestagu o "orgiji zaduživanja kojom vlada parališe zemlju". Tvrdi da će Merc, koji je u kampanji obećao konsolidaciju saveznog budžeta, "ući u istoriju kao kancelar za čijeg je mandata Nemačka bankrotirala". Samo tokom pandemije kovida, zemlja je imala viši nivo duga.

Budžet za odbranu, ubedljivo je najveći u istoriji zemlje, a za iduću godinu predviđa 109 milijardi evra, što je povećanje od oko 27 milijardi u odnosu na lane. Uz to, za Bundesver koji se već finansira zaduživanjem, namenjena je i modernizacija. Sveukupno za odbranu je predviđeno 139 milijardi evra, što su istorijske razmere.

Mercovoj vladi, postaje sve teže da opravda visok nivo potrošnje. Pitanje je da li Nemačka može sebi da priušti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, dok eksplodiraju troškovi za penziono osiguranje i zdravstvenu zaštitu. Daleko najveća pojedinačna stavka u budžetu jesu izdvajanja za Ministarstvo rada i socijalna pitanja, koja su premašila 200 milijardi evra.