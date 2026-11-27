Neverovatne scene i reakcije stižu iz Bosne i Hercegovine nakon bolnog poraza banjalučkog Borca od Atalante (2:3) u 4. kolu Lige konferencije.

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Umesto žaljenja za istorijskom pobedom koju je jedan klub iz regiona ispustio u samom finišu protiv giganta iz Serije A, deo tamošnje javnosti i medija bukvalno likuje zbog načina na koji su Banjalučani ostali bez bodova.

Četa Vinka Marinovića odigrala je meč za pamćenje na Gradskom stadionu. Golovima Luke Juričića u 22. i mladog Mateja Deketa u 29. minutu, Borac je imao ogromnih 2:0, a u 67. minutu je Sandi Ogrinec glavom uzdrmao prečku. Činilo se da je čudo na pomolu, ali je onda na scenu stupio belgijski arbitar Nejtan Verbumen i potpuno promenio tok meča.

Belgijanac je u 75. minutu pokazao direktan crveni karton Abelu Paskvalu, koji je samo osam minuta ranije ušao u igru, zbog prekršaja kao poslednjeg igrača odbrane. Atalanta je to kaznila preko Nikole Krstovića u 86. minutu, da bi dva minuta kasnije Verbumen pokazao još jedan direktan crveni karton, ovoga puta Sebastijanu Ereri zbog nešto oštrijeg starta.

Sa dva igrača manje, Borac nije izdržao. Prvo je Sead Kolašinac u 90. minutu izjednačio, a onda je Davide Zapakosta u trećem minutu sudijske nadoknade doneo potpuni preokret i pobedu timu Mauricija Sarija.

I dok u Banjaluci vlada tuga zbog ispuštene senzacije, u delu sarajevskih medija ovaj poraz dočekan je sa neskrivenim zadovoljstvom. Pod naslovima poput "U Evropi ipak sudi evropski sudija: Borac nije navikao na ovakve kriterije suđenja", tamošnji portali jedva su dočekali isključenja Paskvala i Erere kako bi udarili po klubu iz Republike Srpske.

Umesto pohvala za hrabru igru protiv favorita iz Italije, fokus je prebačen na navodne privilegije koje Borac ima u Premijer ligi BiH, uz poruke da se u Evropi ovakvi startovi ne praštaju. Čak se ide dotle da se poraz banjalučkog tima predstavlja kao "bolna lekcija" i dokaz da im domaće sudije gledaju kroz prste, dok su navijači na društvenim mrežama zatrpali komentare porukama likovanja zbog kraha ekipe iz Banjaluke.

