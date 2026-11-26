HRVATSKI evroposlanik i stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je za zagrebački "Jutarnji list" da "pravi test za novu vlast u Beogradu tek predstoji". Nije, kaže, iznenađen protivljenjem "Studentske liste" predlogu rezolucije o Vukovaru, ističući da je reč o heterogenom pokretu koji je, okupljanjem različitih političkih, društvenih i interesnih grupa, ostvario ubedljivu izbornu pobedu.

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Smena Aleksandra Vučića, smatra Picula, ne znači da će se stvari automatski promeniti, iz ugla Zagreba. Tvrdi da u Srbiji tokom proteklih 35 godina nije došlo do "dovoljnog" preispitivanja sopstvene uloge u ratovima u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu i Metohiji. On kontinuitet s vremenom Slobodana Miloševića vidi u načinu razmišljanja, delovanja, odnosu prema institucijama i percepciji međunarodnog okruženja, što su, prema njegovim rečima, nasledili i pripadnici studentskog pokreta.

Picula smatra da je lakše osloboditi se autokrate nego klijentelizma koji ga je doveo i održavao na vlasti. Pita se i koliko evropske integracije povezuju, a koliko razjedinjuju novu političku generaciju koja preuzima vlast sa više od 140 poslanika. Ističe da nije svako ko je protiv Vučića istovremeno i proevropski orijentisan.

Primedbe studenata zbog izostavljanja srpskih žrtava "Oluje" i "Bljeska" ocenjuje kao "promašene", jer to, kako objašnjava, nije istorijski kontekst rezolucije o Vukovaru. Takvo obrazloženje međutim, otvara pitanje dvostrukih aršina. Šta sprečava hrvatske evroposlanike da iniciraju, a EP da usvoji posebne rezolucije u kojima bi se, podjednako "kontekstualno", bavili i stradanjem Srba? Takva inicijativa hrvatskih evroposlanika u Briselu do sada nije zabeležena.

Picula ističe da će dokument obuhvatiti sve žrtve Vukovara, odbacuje kolektivnu krivicu, poziva se na haške presude i odgovornost tadašnjeg političkog rukovodstva. Tvrdi i da je veliki deo mladih u Srbiji "indoktriniran kroz obrazovni sistem i tabloide". Smatra da rezolucija treba da doprinese boljoj komunikaciji Beograda sa Zagrebom i Briselom i rasvetljavanju sudbine 1.725 nestalih tokom rata u Hrvatskoj.

Pozdravlja spremnost studenata da u tome sarađuju i očekuje potvrdu u praksi.



"Studentska lista" je ukazala na zanemarivanje ubistava Srba, njihovog progona, uništavanja imovine i masovnog izbeglištva, uz insistiranje na individualnoj, sudski utvrđenoj odgovornosti za zločine. SL smatra da ovakve, jednostrano koncipirane rezolucije ne mogu da doprinesu pomirenju i smirivanju tenzija u regionu.