Makabi Petah Tikva ugostiće Hapoel iz Tel Aviva u utakmici izraelskog prvenstva, u kojoj će lider šampionata pokušati da nastavi pobednički niz.

Credit: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je posle deset odigranih kola na devetom mestu sa isto toliko bodova, a u poslednjih pet prvenstvenih utakmica zabeležio je samo jednu pobedu, uz remi i tri poraza.

Odbrana je najveći problem Makabija, ekipe koju navijači Partizana ne drže u lepom sećanju posle događaja iz evro-sezone 2005/06. Sa 23 primljena gola ekipa iz Petah tikve je najslabija u ligi kada je reč o ovom parametru igre.

Hapoel, s druge strane, predvodi karavan sa 25 osvojenih bodova od mogućih 30. Ekipa iz Tel Aviva nanizala je pet pobeda u svim takmičenjima, a posebno je impresivan njen defanzivni učinak. Sa samo šest primljenih golova ima najbolju odbranu šampionata, dok je protivničke mreže tresla 21 put.

Razlika od 15 bodova posle samo deset kola dovoljno govori o dosadašnjem učinku dva tima, a s obzirom na formu i probleme domaćina u odbrani, Hapoel ima odličnu priliku da učvrsti poziciju na vrhu tabele.

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