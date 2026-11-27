TELEGRAM-kanal ExilenovaPlus objavio je 26. novembra 2026. godine da je komandno mesto 34. brdske brigade ruske vojske pogođeno u Obojanu, u Kurskoj oblasti Rusije. U izveštaju nije navedeno kada se napad dogodio.

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema navodima kanala, brigada je bila namenjena za novu ofanzivu u Sumskoj oblasti, a njeno komandno osoblje pretrpelo je značajne gubitke, uključujući poginule i teško ranjene.

Navodi o napadu, gubicima i planiranoj ofanzivi nisu nezavisno potvrđeni.

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