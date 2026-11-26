Italijanski teniser Janik Siner (25), trenutno drugi igrač planete, podvrgnut je operaciji iliotibijalnog trakta, zbog čega će zvanično propustiti predstojeći Australijan open, koji počinje 17. januara 2027. godine.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Dvostruki šampion Melburna (2024. i 2025) nije odigrao nijedan takmičarski meč još od 12. jula, kada je podigao pehar na Vimbldonu. Siner se u utorak oglasio na društvenim mrežama i otkrio da je morao „pod nož“ kako bi sanirao problem sa debelom trakom tkiva koja se proteže duž spoljašnje strane kolena.

Ubrzo je stigla i potvrda od organizatora prvog grend slema u sezoni. Izvršni direktor Tenis Australije, Endru Abdo, istakao je da Siner neće braniti čast u Melburnu početkom naredne godine.

– Bili smo u redovnom kontaktu sa Janikovim timom i potvrdili su nam da nam se neće pridružiti u januaru nakon nedavne operacije. Janik voli da se takmiči ovde i raduje se povratku na Australijan open 2028. godine. Želimo mu uspešan oporavak i jedva čekamo da ga ponovo vidimo na terenu – poručio je Abdo.

Ova povreda stavila je tačku na sezonu u kojoj je Italijan u prvih šest meseci delovao nezaustavljivo. U tom periodu upisao je čak 44 pobede uz samo tri poraza, osvojio pet uzastopnih Masters 1000 titula i postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao „zlatni masters karijere“, čime je od Karlosa Alkaraza preuzeo i prvo mesto na ATP listi.

Iako je na Rolan Garosu doživeo neočekivanu eliminaciju već u drugom kolu, Siner je na travi ponovo zablistao – u polufinalu Vimbldona ubedljivo je savladao Novaka Đokovića (koji ga je prethodno zaustavio u pet setova u polufinalu Melburna), a zatim u finalu nakon preokreta pobedio Aleksandera Zvereva.

Ipak, prinudni prekid sezone početkom oktobra koštao ga je gubitka velikog broja bodova osvojenih krajem 2025. godine u Kini, Beču, Parizu i na Završnom mastersu. To je najbolje iskoristio upravo Zverev, koji je osvojio Ju-Es open i godinu završio na samom vrhu svetskog tenisa.





