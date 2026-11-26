ZVANIČNO! Janik Siner ne igra Australijan open
Italijanski teniser Janik Siner (25), trenutno drugi igrač planete, podvrgnut je operaciji iliotibijalnog trakta, zbog čega će zvanično propustiti predstojeći Australijan open, koji počinje 17. januara 2027. godine.
Dvostruki šampion Melburna (2024. i 2025) nije odigrao nijedan takmičarski meč još od 12. jula, kada je podigao pehar na Vimbldonu. Siner se u utorak oglasio na društvenim mrežama i otkrio da je morao „pod nož“ kako bi sanirao problem sa debelom trakom tkiva koja se proteže duž spoljašnje strane kolena.
Ubrzo je stigla i potvrda od organizatora prvog grend slema u sezoni. Izvršni direktor Tenis Australije, Endru Abdo, istakao je da Siner neće braniti čast u Melburnu početkom naredne godine.
– Bili smo u redovnom kontaktu sa Janikovim timom i potvrdili su nam da nam se neće pridružiti u januaru nakon nedavne operacije. Janik voli da se takmiči ovde i raduje se povratku na Australijan open 2028. godine. Želimo mu uspešan oporavak i jedva čekamo da ga ponovo vidimo na terenu – poručio je Abdo.
Ova povreda stavila je tačku na sezonu u kojoj je Italijan u prvih šest meseci delovao nezaustavljivo. U tom periodu upisao je čak 44 pobede uz samo tri poraza, osvojio pet uzastopnih Masters 1000 titula i postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao „zlatni masters karijere“, čime je od Karlosa Alkaraza preuzeo i prvo mesto na ATP listi.
Iako je na Rolan Garosu doživeo neočekivanu eliminaciju već u drugom kolu, Siner je na travi ponovo zablistao – u polufinalu Vimbldona ubedljivo je savladao Novaka Đokovića (koji ga je prethodno zaustavio u pet setova u polufinalu Melburna), a zatim u finalu nakon preokreta pobedio Aleksandera Zvereva.
Ipak, prinudni prekid sezone početkom oktobra koštao ga je gubitka velikog broja bodova osvojenih krajem 2025. godine u Kini, Beču, Parizu i na Završnom mastersu. To je najbolje iskoristio upravo Zverev, koji je osvojio Ju-Es open i godinu završio na samom vrhu svetskog tenisa.
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