LJILJANA SMAJLOVIĆ O PRIVOĐENJU DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Hapšenje je politički motivisano, ovo je pokušaj zastrašivanja medija (VIDEO)
NOVINARKA Ljiljana Smajlović ocenila je da je hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića politički motivisano i da predstavlja pokušaj zastrašivanja medija.
Ona je navela da je taj potez politički motivisan baš kao i postupak u Regulatornom telu za elektronske medije (REM).
- Hapšenje Dragana J. Vučićevića je politički motivisano, baš kao što je politički motivisano suđenje u REM-u, jer i N1 i Nova S su kršili novinarske norme, a nikad nisu bili kažnjeni. Selektivna pravda je politički motivisana nepravda - rekla je Smajlović.
Prema njenim rečima, jedan od mogućih razloga za privođenje Vučićevića jeste i njegov nastup u REM-u.
- Mogući razlog hapšenja Dragana J. Vučićevića je i taj što se njegovim prisustvom u REM-u pokazalo i da je veći novinar od njih svih tamo, a i da je pristojniji od njih - kazala je ona.
Smajlović se osvrnula i na reakcije u parlamentu povodom informacije o privođenju Vučićevića, ocenjujući da to potvrđuje nameru pritiska na medije.
- Aplauz Studentske liste u Skupštini na vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića me navodi da ovo jeste bio pokušaj zastrašivanja medija, baš kako kaže pesma Bijelog dugmeta: 'Milicija trenira strogoću' - zaključila je Smajlović.
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