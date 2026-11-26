NOVINARKA Ljiljana Smajlović ocenila je da je hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića politički motivisano i da predstavlja pokušaj zastrašivanja medija.

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Ona je navela da je taj potez politički motivisan baš kao i postupak u Regulatornom telu za elektronske medije (REM).

- Hapšenje Dragana J. Vučićevića je politički motivisano, baš kao što je politički motivisano suđenje u REM-u, jer i N1 i Nova S su kršili novinarske norme, a nikad nisu bili kažnjeni. Selektivna pravda je politički motivisana nepravda - rekla je Smajlović.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Hapšenje Dragana J. Vučićevića je politički motivisano, baš kao što je politički motivisano suđenje u REM-u jer i N1 i Nova S su kršili novinarske norme a nikad nisu bili kažnjeni! Selektivna pravda je politički motivisana nepravda!" https://t.co/KfHGRRugvD — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 26, 2026

Prema njenim rečima, jedan od mogućih razloga za privođenje Vučićevića jeste i njegov nastup u REM-u.

- Mogući razlog hapšenja Dragana J. Vučićevića je i taj što se njegovim prisustvom u REM-u pokazalo i da je veći novinar od njih svih tamo, a i da je pristojniji od njih - kazala je ona.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Mogući razlog hapšenja Dragana J. Vučićevića je i taj što se njegovim prisustvom u REM-u pokazalo i da je veći novinar od njih svih tamo a i da je pristojniji od njih!" https://t.co/h9WJUlx6yD — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 26, 2026

Smajlović se osvrnula i na reakcije u parlamentu povodom informacije o privođenju Vučićevića, ocenjujući da to potvrđuje nameru pritiska na medije.

- Aplauz Studentske liste u Skupštini na vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića me navodi da ovo jeste bio pokušaj zastrašivanja medija, baš kako kaže pesma Bijelog dugmeta: 'Milicija trenira strogoću' - zaključila je Smajlović.



LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Aplauz Studentske liste u Skupštini na vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića me navodi da ovo jeste bio pokušaj zastrašivanja medija baš kako kaže pesma Bijelog Dugmeta: Milicija trenira strogoću!" https://t.co/Zc2Nku316n — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 26, 2026