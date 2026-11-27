Gurnjik iz Zabžea na stadionu „Ernest Pol“ dočekuje Vislu iz Plocka u 16. kolu poljske Ekstraklase.

Michal Dubiel/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je drugoplasirani tim prvenstva i jedan od glavnih konkurenata Lehu u borbi za šampionsku titulu. Na sedam prvenstvenih utakmica pred svojim navijačima ostvario je četiri pobede, dva remija i samo jedan poraz.

Visla se nalazi u donjem delu tabele, a posebno je neubedljiva na gostovanjima, gde je pretrpela pet poraza na osam utakmica, uz prosečno dva primljena gola po meču. Izgubila je i tri od poslednje četiri prvenstvene utakmice, osvojivši samo bod protiv Pjasta.

Gurnjik nije izgubio nijedan od poslednjih pet međusobnih susreta, a u maju ove godine slavio je u Plocku sa 1:0. Domaći teren, razlika u kvalitetu i rezultatska kriza gostiju daju dovoljno razloga da se poverenje ukaže ekipi iz Zabžea.