EKSPLOZIJA U PODGORICI: Raznet automobil pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
NA automobil pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Nebojše Jankovića noćas je bačena bomba u podgoričkom naselju Zlatica.
To je nezvanično saopšteno portalu RTCG koji piše da je na vozilu pričinjena totalna šteta.
Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Podgorica jutros je oko četiri sata obaveštena da je u dvorištu kuće Jankovića aktivirana eksplozivna naprava na putničkom motornom vozilu.
Policijski službenici, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju ovog događaja.
(Tanjug)
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