NA automobil pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Nebojše Jankovića noćas je bačena bomba u podgoričkom naselju Zlatica.

Foto AP/R. Bojović

To je nezvanično saopšteno portalu RTCG koji piše da je na vozilu pričinjena totalna šteta.

Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Podgorica jutros je oko četiri sata obaveštena da je u dvorištu kuće Jankovića aktivirana eksplozivna naprava na putničkom motornom vozilu.

Policijski službenici, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju ovog događaja.

(Tanjug)