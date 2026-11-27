AMERIČKI predsednik Donald Tramp iznenadio je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea kada je samostalno izmenio zajedničko saopštenje posle njihovog sastanka na Floridi, dodajući poziv Ukrajini da se, kao i Rusija, uzdrži od poteza koji bi mogli da dovedu do širenja sukoba, piše Politiko, pozivajući se na izvore.

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Prema navodima lista, u prvobitnoj verziji dokumenta, objavljenoj na zvaničnom sajtu NATO-a, nalazio se poziv Rusiji da izbegava aktivnosti koje bi mogle da dovedu do eskalacije i proširenja sukoba.

Međutim, nekoliko sati kasnije Tramp je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio izmenjenu verziju saopštenja, u kojoj se navodi da i Moskva i Kijev treba da se uzdrže od takvih poteza.

Neimenovani predstavnik NATO-a rekao je za Politiko da su prvobitni tekst zajedničkog saopštenja usaglasile obe strane, što ukazuje na to da je američki predsednik naknadne izmene uneo jednostrano.

Kako ocenjuje list, ovaj potez ukazuje na i dalje prisutne tenzije između Trampa i Vladimira Zelenskog, koji odbija da obustavi napade na ruske rafinerije nafte i kritično važnu infrastrukturu.

Komentarišući Trampovo saopštenje, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je američki predsednik, po svemu sudeći, imao u vidu pokušaje Kijeva da proširi geografske okvire sukoba.