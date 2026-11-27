EVROPSKI parlament usvojio je juče u Strazburu antisrpsku rezoluciju povodom 35. godišnjice prestanka borbi u Vukovaru, u kojoj je, i pored naknadno unetih izmena, očigledan jednostran pristup ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

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Na zanemarivanje stradanja Srba u ratu u Hrvatskoj ukazali su i predstavnici "Studentske liste", ističući da ovakav pristup ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, izgradnji poverenja i pomirenju među narodima na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Inicijator je hrvatski evroposlanik Karlo Resler iz Evropske narodne partije. U izradi je učestvovao i izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula (SDP), koji je na godišnjicu zločinačke akcije "Oluja", u kojoj je Hrvatska proterala 250.000 Srba sa vekovnih ognjišta, ponosno objavio svoju fotografiju u uniformi, sa "kalašnjikovom" u rukama. Uz njega, i konzervativac Stiven Nikola Bartulica i predstavnik Zelenih Gordan Bosanac. Posle kompromisa i unošenja pet izmena, stigla je i podrška liberala.

Zadržana je kvalifikacija o "Miloševićevoj velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku", a odavanje počasti prošireno je na "žrtve ostalih ratova koji su pratili nasilni raspad Jugoslavije". Uvažena je i činjenica da porodice nestalih svih nacionalnosti još čekaju da saznaju sudbinu svojih najbližih. Srpske žrtve, međutim, nisu izričito pomenute.

U tekst je, naknadno, uneta poseta nekadašnjih predsednika Srbije i Hrvatske Borisa Tadića i Ive Josipovića Ovčari 2010. godine, kada su odali počast žrtvama. Tadić se tada izvinio zbog počinjenih zločina i ukazao na neophodnost pomirenja i pronalaženja nestalih. Izostavljeno je, međutim, da je 2018. bivši predsednik Aleksandar Vučić imenovao Verana Matića za specijalnog izaslanika za pitanja nestalih. Izmenjen je i deo rezolucije u kome se, pored Slobodana Miloševića, odgovornost za raspirivanje međunacionalnih netrpeljivosti pripisuje "uticajnim pojedincima iz analitičkih, političkih i intelektualnih krugova u Srbiji". Umesto Teritorijalne odbrane Srbije, upotrebljen je izraz srpska Teritorijalna odbrana.

U rezoluciji se osuđuje javno odavanje počasti generalu Ratku Mladiću prilikom sahrane u Beogradu jer "podriva pomirenje i vređa žrtve". Od Srbije se traži otvaranje ratnih arhiva, otkrivanje lokacija masovnih grobnica, saradnja u pronalaženju nestalih i procesuiranje odgovornih za ratne zločine, kao i usvajanje zakona o nestalim osobama. Dokument je potpisalo svih 12 hrvatskih evroposlanika, kao i petoro iz Švedske, Nemačke, Španije, Austrije i Belgije.

Direktor "Veritasa" Savo Štrbac istakao je za RTS da su ovakvi zahtevi već ispostavljani kroz godišnje izveštaje o napretku ka EU, ali da su sada dobili formu posebne rezolucije. Prema njegovim rečima, više od stotinu Srba odvedeno je pre nego što je JNA krenula u deblokadu kasarni, a za nekima se i danas traga. Istoričar Milan Gulić ukazuje na to da je Vukovar simbol stradanja i razaranja, ali da se to ne može posmatrati izdvojeno od događaja koji su prethodili u drugim delovima Hrvatske. Na jednostrani pristup ukazao je i srpski zamenik gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar, naglasivši da je neophodno pronaći sve nestale, nezavisno od njihove nacionalnosti, da bi njihove porodice konačno našle mir.

Rezolucija nije pravno obavezujuća, ali ima političku težinu u kontekstu evropskih integracija Srbije. Otuda i pitanje koliko dokumenti koji različito tretiraju žrtve mogu da pomognu prevazilaženju nasleđa ratova i uspostavljanju dobrosusedskih odnosa, na kojima upravo EU toliko insistira.

Zaharova: Zataškavanje je zločin

Usvajanje rezolucije o Vukovaru u Evropskom parlamentu još jedan je pokušaj da se grubo falsifikuje istorija, izjavila je juče Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova.

- Dobro je poznato da je oružani sukob devedesetih na teritoriji Hrvatske doveo do mnogobrojnih žrtava i masovnog progona Srba koji su tamo živeli. Kao rezultat dve operacije koje su sprovele hrvatske oružane snage "Oluja" i "Bljesak" 1995. godine, broj ubijenih Srba među civilima iznosio je oko 1.500, a izbeglica je bilo više od 250.000. Naravno, namerno zataškavanje ovih činjenica je zločin.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Zagreb: Poruka novoj vlasti

Zvanični Zagreb sa odobravanjem je dočekao izglasavanje rezolucije EP o Vukovaru, ističući da je to jasna poruka novoj vlasti u Srbiji. Sve stranke traže od Beograda da otvori arhive i navode da je to sada preduslov da Srbija nastavi dalje pregovore sa EU.

Politički analitičar i bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević smatra da je rezolucija, pre svega, pokušaj Evropske narodne partije i HDZ da "operu savest jer su godinama podržavali Aleksandra Vučića". Za njega je tajming loš, jer je trebalo pričekati formiranje nove vlasti u Srbiji:

- Ovako je EP, a naročito Hrvatska, zauzeo neprijateljski gard prema vladi koje još nema.

Ursula zavrće slavinu?

Evropska komisija namerava da deo sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan preusmeri ka zemljama koje su najviše napredovale u sprovođenju reformi. To je posle samita u Briselu, na kojem Srbija nije imala svog predstavnika, najavila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija mogle bi tako u narednim sedmicama da dobiju dodatnih 338 miliona evra. Prema nezvaničnim saznanjima, preraspodelom bi bila obuhvaćena sredstva prethodno namenjena Srbiji, BiH i Prištini, zbog neispunjavanja reformskih obaveza u predviđenim rokovima.

Tim planom za period od 2024. do 2027. godine predviđeno je šest milijardi evra, od čega dve milijarde bespovratnih sredstava i četiri milijarde zajmova. Srbiji je prvobitno namenjeno oko 1,6 milijardi evra. Koliko bi naša zemlja mogla da izgubi zbog neispunjavanja preuzetih obaveza, u Briselu zasad nije precizirano.