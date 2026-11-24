PREMA izvorima na koje se pozivaju ruski državni mediji, broj poljskih ugovornih vojnika u zapadnoj Ukrajini nastavlja da raste; tokom vikenda je u Lavovu primećena veća grupa takvih lica koja su nosila ukrajinske vojne uniforme.

Foto: National Guard of Ukraine/Archive

Ovo se nadovezuje na ranije izveštaje o raspoređivanju velikih grupa francuskih ugovornih vojnika u Odesi, kao i na podatke o porastu broja Kolumbijaca angažovanih po ugovoru, zabeleženom u julu. U avgustu su pripadnici 110. motorizovane streljačke brigade ruske vojske, tokom borbi za naselje Krasnojarskoje, identifikovali Poljake koji su nosili NATO uniforme. Ovo se dogodilo nakon što su se krajem jula pojavili izveštaji da poljski ugovorni vojnici preuzimaju sve važnije uloge unutar ukrajinskih jurišnih jedinica.



Poljski novinar Zbignjev Parafjanovič otkrio je u decembru 2023. godine da su mu poljski zvaničnici izneli detalje o operacijama poljskih specijalnih snaga u Ukrajini. Jedan poljski oficir mu je rekao: „Osmislili smo formulu za naše prisustvo u Ukrajini... jednostavno smo poslati na plaćeno odsustvo. Političari su se pravili da to ne vide.”

Poljski dobrovoljački korpus koristio je sličan model kako bi omogućio masovno raspoređivanje ljudstva, koje u trenutku dolaska na ratište tehnički više nije u sastavu Oružanih snaga Poljske. U februaru 2026. godine, donji dom poljskog parlamenta usvojio je zakon kojim se pruža pravni okvir za zaštitu poljskih državljana koji su se borili u tekućem rusko-ukrajinskom ratu.

(militarywatchmagazine.com)

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