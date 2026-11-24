Crno-beli na žrebu izvukli Teleoptik.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana igraće u osmini finala protiv svoje filijale iz "Zemunela", prvoligaša Teleoptika.

Odavno je poznato da najtalentovanija deca "parnog valjka" najpre stasavaju u dresu "optičara", pre nego što stignu do prvog tima, pa se postavilo pitanje da li takvi klubovi mogu da igraju jedni protiv drugih u zvaničnim utakmicama.

Zbog toga se oglasio i FSS, koji je otklonio sve dileme. Saopštenje Fudbalskog saveza Srbije, prenosimo u celosti:

"Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a u kojima se navodi da fudbalski klubovi Partizan i Teleoptik ne mogu da odigraju međusobnu utakmicu u okviru osmine finala Kupa Srbije zbog potpisanog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije smatra potrebnim da se oglasi i javnosti pruži precizno i nedvosmisleno objašnjenje. Takmičarska komisija FSS ističe da samo postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između dva fudbalska kluba ne predstavlja prepreku za njihovo međusobno odigravanje utakmice u okviru takmičenja za Kup Srbije", navedeno je u saopštenju.

FOTO: FK Partizan

Kao pravni osnov za takav stav Komisija je navela akt kojim su regulisani odnosi između klubova koji ostvaruju ovaj vid saradnje.

"Pravilnikom o saradnji fudbalskih klubova Fudbalskog saveza Srbije, kao i njegovim izmenama i dopunama od 2. septembra 2024. godine, jasno su uređeni uslovi pod kojima klubovi mogu zaključivati ugovore o saradnji, kao i prava i obaveze koje iz takvih ugovora proizlaze. Navedenim propisima nije ustanovljena opšta zabrana međusobnog odigravanja utakmica klubova koji imaju potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji."

Posebno se Takmičarska komisija osvrnula na pravni status crno-belih i Optičara.

"Posebno naglašavamo da su FK Partizan i FK Teleoptik dva zasebna fudbalska kluba, sa sopstvenim pravnim subjektivitetom i statusom u fudbalskom sistemu Srbije. Njihov međusobni odnos, odnosno postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, samo po sebi ne predstavlja razlog za zabranu odigravanja međusobne utakmice. S tim u vezi, Takmičarska komisija FSS konstatuje da je žreb za osminu finala Kupa Srbije sproveden u skladu sa propisima i da nema osnova da se samo zbog navedenog ugovora dovodi u pitanje regularnost obavljenog žreba, niti pravo klubova da odigraju utakmicu za koju su određeni žrebom."

Za kraj, iz Takmičarske komisije FSS osvrnuli su se i na medijske napise koji su usledili posle žreba u Staroj Pazovi.

"Fudbalski savez Srbije poštuje pravo medija na informisanje i javnu raspravu o pitanjima iz fudbala, ali istovremeno smatra da je važno da se javnost o ovakvim pitanjima informiše na osnovu važećih propisa i relevantnih činjenica, a ne na osnovu proizvoljnih tumačenja. Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije ostaje dosledna principima zakonitosti, regularnosti i jednakog tretmana svih klubova, uz obavezu da se sva takmičenja pod okriljem FSS sprovode u skladu sa važećim propisima", zaključeno je u saopštenju dostavljenom "Meridian sportu".

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