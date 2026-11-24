"Bio sam glup kao "k****": Frančesko Toti otvorio dušu
Legenda Rome, Frančesko Toti, gostovao je u jednoj emisiji, a razgovor je bio nikad emotivniji i otvoreniji.
U emisiji „Belve“, koja se emituje 24. novembra, na kanalu Rai 2, Frančeska Fanđani razgovara sa legendom Rome o različitim periodima njegovog privatnog i profesionalnog života.
- Kada danas pogledate unazad, mislite li da je neko iskorišćavao vaš položaj dok ste bili na vrhuncu karijere? - upitala ga je voditeljka.
- Ljudi od kojih to nikada ne biste očekivali, članovi porodice, prijatelji, rođaci... Mnogi su se okoristili o mene. Vremenom se putevi razdvoje i shvatite šta se zaista dogodilo. Kada bih mogao da vratim vreme, ne bih ponovio iste stvari - otkrio je Toti.
Toti se posebno emotivno prisetio svog oca, priznajući da mu nikada nije rekao koliko ga voli.
- Nikada mu nisam rekao: Volim te - rekao je sa suzama u očima.
- Šta vam najviše nedostaje? - upitala ga je Fanđani.
- Zagrljaj. Postoje stvari koje ne uradite, a kada izgubite ljude koji su centar svega, osećate se izgubljeno i usamljeno. Bez njega je sve drugačije. Danas sebi kažem da sam bio glup kao k*** što to nisam uradio. Nažalost, istu grešku pravim i sa svojom decom. Znam da grešim - iskreno je poručio legendarni fudbaler.
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