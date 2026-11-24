PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), uz podršku Obaveštajno-bezbednosne agencije (OBA) i drugih policijskih agencija, od ranih jutarnjih sati sprovode veliku akciju „Emisar“ na više lokacija širom Bosne i Hercegovine.

Foto. Printskrin Youtube/avaz.ba

U okviru akcije uhapšeno je pet osoba, među kojima su Naser Orić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić i advokat Siniša Derganc.

Prema zvaničnim informacijama MUP-a Republike Srpske, Naser Orić uhapšen je na području Olova, dok je Nikolina Šljivić privedena u Istočnom Sarajevu. Među uhapšenima je i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva, kao i Mesud Mustafić, verski službenik iz Vogošće, te još jedna osoba.

Hapšenje Nikoline Šljivić

Policijske i istražne ekipe tokom dana pretresaju više objekata, a posebna pažnja usmerena je na prostorije koje se dovode u vezu sa Đorđem Ždralom, koji je i dalje u bekstvu. Akcija je pokrenuta u okviru istrage o organizovanoj grupi osumnjičenoj za pomaganje Ždralinom bekstvu nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića, ali i za pokušaj podmićivanja i uticanja na iskaz ranjenog muškarca.

Prema navodima medija, osumnjičeni se terete da su učestvovali u izvlačenju i skrivanju Ždrala nakon pucnjave, kao i u pokušaju da novcem obezbede promenu iskaza o tome ko je pucao na Pandurevića.

Pucnjava u Lukavici pokrenula istragu

Povod za pokretanje istrage je pucnjava koja se dogodila 2. avgusta 2026. godine u Lukavici, na području Istočnog Sarajeva, kada je iz blindiranog automobila pucano na Kostu Pandurevića. On je tom prilikom ranjen, a i sam je odranije poznat policijskim i pravosudnim organima zbog ranijih hapšenja i optužbi koje su se odnosile na pucnjave i nanošenje povreda.

Za pokušaj ubistva Pandurevića osumnjičen je Đorđe Ždrale, koji se od tog događaja nalazi u bekstvu.

Prema informacijama koje su objavili pomenuti istraživački portali, Naser Orić se sumnjiči da je neposredno nakon pucnjave obezbedio logistiku i novac za Ždralino izvlačenje sa područja Sarajeva. Navodno je angažovao ljude iz Vogošće koji su imali zadatak da ga prebace i obezbede mu mesto za skrivanje.

Drugi deo istrage odnosi se na pokušaj podmićivanja Koste Pandurevića i uticanja na njegov iskaz pred tužilaštvom. Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni su pokušali da ga ubede da promeni prvobitnu izjavu i kaže da nije siguran da je upravo Ždrale pucao na njega, dok bi odgovornost za pucnjavu preuzeo njegov vozač Dalibor Bartula.

Međutim, Pandurević je pristao na saradnju sa policijom i učestvovao u posebnim istražnim radnjama, uključujući simulirani otkup.

Kako prenose mediji, istražitelji su ozvučili određene objekte i pratili sastanke na kojima je posredovala Nikolina Šljivić. Tokom posebnih istražnih radnji, krajem oktobra, u jednom ugostiteljskom objektu u Istočnom Sarajevu zabeležena je primopredaja 100.000 konvertibilnih maraka.

Prema navodima iz istrage, novac je Pandureviću predao upravo Naser Orić, a trebalo je da posluži kao protivusluga za promenu iskaza. Advokat Siniša Derganc sumnjiči se da je pripremao i instruisao Pandurevića kako da pred postupajućom tužiteljkom iznese izmenjenu, odnosno lažnu verziju događaja.

Istražitelji su, prema pisanju medija, nakon formalne promene iskaza ostavili rok od 15 dana da se Ždrale preda nadležnim organima. Navodno se očekivalo da će, nakon što bude uveren da je izbegao krivično gonjenje, izaći iz skrivanja. Međutim, kako do predaje nije došlo, usledila je današnja akcija i hapšenja.

Mediji su preneli i da su se Naser Orić i bivša poslanica se veselili kod odbeglog Đorđa Ždrala.

(Blic.rs)