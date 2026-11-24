UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski najavio je da će se obratiti novom sazivu američkog Kongresa, u kojem će većinu imati demokrate, kako bi zatražio pojačan pritisak na Rusiju ukoliko američki predsednik Donald Tramp ne uspe da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča rat do kraja godine.

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Zelenski je u intervjuu za Blumberg rekao da će Ukrajina, u slučaju da ne bude postignut mirovni sporazum prihvatljiv za Kijev, tražiti snažniji paket američke vojne pomoći i uvođenje oštrijih sankcija Rusiji.

"Podrška Ukrajini mora biti na takvom nivou, a sankcije toliko snažne da Rusiji pošalju jasnu poruku da je vreme da sedne za pregovarački sto i okonča rat", rekao je Zelenski. On je naveo da američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof nastoje da se mirovni sporazum postigne što pre, po mogućnosti do januara, ali je upozorio da bi Ukrajina u pregovorima mogla da se suoči sa zahtevima za značajne teritorijalne ustupke.

"Postoji želja da se deluje veoma brzo, i mi i Rusi to razumemo. Razumemo kakva bi mogla biti cena. I mi zaista želimo mir, ali ne samo na račun Ukrajine", rekao je Zelenski. On je pozvao saveznike da ubrzaju isporuke raketa-presretača za američke protivvazdušne sisteme "Patriot", upozoravajući na ozbiljan nedostatak tih raketa i kašnjenja u isporukama.

Prema njegovim rečima, isporuka 48 raketa za sisteme "Patriot" je na čekanju zbog nedostatka odobrenja američkog ministra odbrane Pita Hegseta. Zelenski je zatražio da Ukrajina dobije dovoljno presretačkih raketa za najmanje ceo decembar, navodeći da se nada da će početkom naredne godine uspeti da uspostavi novi pristup saradnji sa američkim Kongresom. On je takođe potvrdio da su i dalje na snazi ograničenja za korišćenje satelitskih internet terminala "Staršild", kompanije SpejsEks, u oblastima pod ruskom okupacijom, što, kako je naveo, otežava ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Prema njegovim rečima, Rusija je tokom 2026. godine promenila način ratovanja i sve više usmerava napade na civilno stanovništvo i infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja, vodovodnu mrežu i mostove. U okviru pregovora, američki izaslanici razmatrali su mogućnost da Ukrajina prepusti Rusiji oblasti Lugansk i Donjeck, koje čine region Donbasa, u zamenu za određene bezbednosne garancije NATO-a. Kijev odbacuje takav zahtev, uz obrazloženje da bi ustupanje preostalih delova Donjecke oblasti ostavilo ostatak zemlje izloženim budućim ruskim napadima.

Zelenski je ponovio da Ukrajini potrebne čvrste bezbednosne garancije, snažna vojna podrška zapadnih saveznika i podrška članstvu u Evropskoj uniji, uz finansijsku pomoć za odbranu i obnovu zemlje. On je ocenio da bi punopravno članstvo Ukrajine u NATO-u predstavljalo održivije bezbednosno rešenje, navodeći da bi podrška američkog predsednika tom predlogu mogla da utiče i na stav evropskih saveznika.

(Tanjug)