UŽASNA VEST ZA KNJAŽEVAC: Još jedna kompanija zatvara svoj pogon nakon pobede Studentske liste
U KNjAŽEVCU danas je još jedna kompanija odlučila da zatvori svoj pogon sa 35 zaposlenih.
To je danas u parlamentu otkrio lider opozicije Aleksandar Vučić.
- Reč je o kompaniji "Gepard", koja veruje strašno u vaše kompetencije, u vaše znanje, stručnost onih koji govore o tekućem premijeru - rekao je Vučić Studentskoj listi.
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