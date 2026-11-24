Borbena dejstva u budućim sukobima odvijaće se istovremeno na kopnu, u vazduhu, na vodi, u kosmosu i informacionom prostoru, a primena veštačke inteligencije biće jedan od ključnih faktora vojne i vojnotehničke nadmoći, izjavio je zamenik ministra odbrane Rusije Dmitrij Ščerbinjin u intervjuu za list „Komersant“.

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„U budućim sukobima borbena dejstva vodiće se istovremeno na kopnu, u vazduhu, na vodi, u kosmosu i informacionom prostoru. U svim tim sredinama biće neophodno obrađivati ogromne količine podataka“, rekao je Ščerbinjin, naglasivši da će to bez tehnologija veštačke inteligencije biti izuzetno teško.

Prema njegovim rečima, Oružane snage Rusije već uvode sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji koji omogućavaju donošenje odluka na bojnom polju, a pojedina rešenja prolaze borbena ispitivanja. On je naveo da slične tehnologije primenjuju i zemlje NATO-a, kao i obe strane u sukobu u Ukrajini.

Ščerbinjin je istakao da rusko Ministarstvo odbrane namerava da razvija sopstvene tehničke kapacitete i stručnost unutar oružanih snaga. Dok su ranije gotovo sva nova rešenja razvijala preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa, sada je cilj da vojska bude sposobna da samostalno razvija i primenjuje najvažnije tehnologije, uključujući one koje zahtevaju hitno uvođenje neposredno na bojnom polju.

Govoreći o ruskom sistemu „Svod“, zamenik ministra je objasnio da je njegova osnovna namena obezbeđivanje informacione razmene i pregleda situacije u jedinicama, a ne automatizovano komandovanje vojskom. Sistem omogućava pristup podacima vojnicima na različitim nivoima komandovanja, uključujući i obične vojnike koji raspolažu odgovarajućim uređajima, dok donošenje odluka i izdavanje borbenih naređenja ostaju isključivo u nadležnosti komandanata.

On je dodao da predstoji proširenje primene sistema „Svod“, povećanje broja korisnika i uvođenje novih digitalnih servisa, uz istovremenu obuku osoblja i jačanje informacione bezbednosti.

Upoređujući ruski „Svod“ sa ukrajinskim sistemom „Delta“, Ščerbinjin je naveo da oni delimično obavljaju slične zadatke, ali se razlikuju po funkcionalnim i tehničkim karakteristikama, pre svega po izvorima podataka, brzini njihove obrade i dostupnosti komunikacionih veza.

Posebnu pažnju Ščerbinjin je posvetio sajber-bezbednosti, upozorivši da sistemi veštačke inteligencije mogu za nekoliko minuta da otkriju brojne ranjivosti informacionih sistema, za čije bi pronalaženje i najiskusnijim hakerima bio potreban čitav mesec.

„Poslednjih meseci videli smo da su multiagentne platforme sposobne da za nekoliko minuta otkriju toliki broj ranjivosti u informacionim sistemima za čije bi pronalaženje čak i visokoprofesionalnim hakerima bio potreban mesec dana“, rekao je on.

Zamenik ruskog ministra odbrane tvrdi i da ukrajinske oružane snage već koriste neuronske mreže i multiagentne sisteme za informaciono-tehničke napade na ruske resurse. Zbog toga je, kako je naglasio, sajber-bezbednost jedan od kritično važnih pravaca rada Ministarstva odbrane Rusije, koje na tom polju sarađuje sa nadležnim službama.

(Sputnjik)