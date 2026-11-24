NAPADNUT FINANSIJSKI CENTAR U RIJADU: Pogođen isti neboder kao prošle nedelje
JEDAN od nebodera finansijskog centra u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu bio je danas meta, kako je saopštila koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, "terorističkog napada", a nadležne službe izašle su na mesto incidenta, izjavio je portparol koalicionih snaga, general-major Turki el Maliki.
El Maliki je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je "kukavički teroristički napad" bio usmeren na jedan od nebodera finansijskog centra, bez iznošenja detalj" o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Al Džazira prenela je izjavu jednog zaposlenog u finansijskom centru, koji je rekao da su vozila uprave kompleksa obilazila područje i putem zvučnika upozoravala posetioce, pozivajući ih da potraže zaklon.
Isti neboder bio je meta napada i prošlog četvrtka, za koji je odgovornost preuzelo jemenski pobunjenički pokret Huti.
U tom napadu razbijeni su prozori na nekoliko spratova zgrade.
Finansijski centar u Rijadu predstavlja najviši neboder u saudijskoj prestonici, sa 80 spratova i visinom od 385 metara.
Kompleks obuhvata više visokih nebodera, luksuzne prodavnice, zelene površine, sedište Saudijske berze, državni investicioni fond, kao i kancelarije velikih saudijskih i međunarodnih kompanija.
Javni investicioni fond Saudijske Arabije, kojim predsedava prestolonaslednik Mohamed bin Salman, jedan je od najvećih državnih investicionih fondova na svetu, sa imovinom vrednom više od 900 milijardi dolara.
Fond predstavlja jedan od ključnih instrumenata strategije saudijskih vlasti za diversifikaciju nacionalne ekonomije i smanjenje zavisnosti od prihoda od nafte.
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