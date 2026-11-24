POSLANICA Studentske liste, Sanja Fric, obratila se narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije, tvrdeći da nije imala nikakvu ulogu u projektu železničke pruge Novi Sad–Subotica i da se njeno ime ne nalazi na dokumentu koji je tokom skupštinske rasprave pokazivao jedan od poslanika.

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Ona je naglasila da nije učestvovala ni u jednom segmentu realizacije projekta – od projektovanja i izvođenja radova do stručnog nadzora i tehničke kontrole.

- Ja nemam nikakve veze sa projektom železničke pruge Novi Sad–Subotica. Ja nisam učestvovala u vršenju stručne kontrole na tom projektu. Na dokumentu kojim je mahao vaš poslanik nema ni mog imena, ni mog potpisa - rekla je Fric.

Dodala je da nije bila ni investitor ni finansijer projekta, ističući da se profesionalno bavi putevima.

- Vi ste ubrzavali radove - rekla je Fric.

Aleksandar Vučić reagovao je na obraćanje Sanje Fric u Narodnoj skupštini, odbacujući njene tvrdnje da nije imala nikakve veze sa projektom železničke pruge Novi Sad–Subotica.

On je izjavio da je Fric bila član revizione komisije upravo za taj projekat i ocenio da je reč o "najgorim lažima".

- Bili ste član revizione komisije baš za taj projekat, gospođo Fric. Bili ste član revizione komisije, a ja se pominjem u pričama: "On je rekao da se ubrza". Pa za svaki projekat sam rekao da se ubrza. Za svaki projekat u Srbiji - rekao je Vučić.

On je istakao da je od nadležnih uvek tražio da se projekti realizuju brže, ali je naglasio da ubrzavanje radova, prema njegovim rečima, ne znači odstupanje od stručnih pravila i procedura.

- Ja sam, za razliku od vas, želeo da Srbija gradi i radi, da Srbija napreduje i da sve bude mnogo brže nego što jeste. Ali to nema veze sa tim da se nešto ne uradi po zanatskim uzusima, po stručnim uzusima, po bilo čemu - poručio je Vučić.

Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, Vučić je pomenuo i Vožd Karađorđe, izrazivši nadu da će taj projekat biti realizovan.

- Ja sam srećan što znam da će bar jedan projekat da uspe. Sve ćete vi da ih pozatvarate. Sve ćete u Srbiji da uništite, ali ja kad vidim da vi sad radite i Vožd Karađorđe, bar se nadam da će taj projekat moći da ide. Bar jedan projekat da uspe - rekao je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, u realizaciji tog projekta nema ničega protivzakonitog i da se radovi odvijaju na odgovarajući način.