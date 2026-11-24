Utakmica Crvene zvezde i Virtusa igra se večeras od 19.00 u Beogradskoj areni, uz prenos na kanalu Arena Premijum 1.

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Virtus će protiv Crvene zvezde u Beogradu biti oslabljen neigranjem Bobija Klintmana, koji zbog povrede neće biti u sastavu italijanskog tima za utakmicu 14. kola Evrolige.

Kako prenosi „Pianeta Basket“, povreda švedskog košarkaša ne smatra se ozbiljnom, ali će ipak morati da pauzira. Zbog toga neće moći da pomogne ni reprezentaciji tokom predstojećih obaveza.

Klintman je ove sezone jedan od igrača na koje računa trener Aleks Mumbru, a u Evroligi prosečno beleži 6,8 poena i 3,8 skokova po utakmici.

❌ La Virtus Bologna sarà senza Bobi Klintman stasera a Belgrado contro la Stella Rossa. L'ala svedese fermata da un infortunio. 🔗 https://t.co/Tm3YCNzHeM https://t.co/46WXMuuo7J — Iacopo De Santis (@iacopodesantis) November 24, 2026

Crveno-beli u duel ulaze sa učinkom od osam pobeda i pet poraza, što im je trenutno dovoljno za šesto mesto na tabeli Evrolige. Virtus je na 15. poziciji sa pet trijumfa i osam poraza.

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