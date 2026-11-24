AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas će, povodom Dana zahvalnosti, tradicionalno pomilovati dve ćurke, nazvane Fridom i Feder, koje će tako biti pošteđene završetka na prazničnoj trpezi.

Foto: AP/Mark Schiefelbein (STF)

Bela kuća saopštila je da će obe ćurke biti pomilovane, ali će samo jedna od njih imati čast da učestvuje u svečanoj ceremoniji u Beloj kući, prenosi AP. Građani mogu putem interneta da glasaju za to koja će od dve ćurke, poreklom iz Zapadne Virdžinije, biti predstavljena tokom ceremonije sa Trampom. Nakon pomilovanja, obe ćurke će ostatak života provesti na Univerzitetu Teksas A&M.

Ovogodišnja ceremonija biće 79. po redu, navodi Bela kuća, iako je tradicija godišnjeg predsedničkog pomilovanja ćurki uspostavljena tek 1989. godine, tokom mandata američkog predsednika Džordža Buša starijeg.

Prema podacima Istorijskog udruženja Bele kuće, jedna od prvih priča o predsedničkom pomilovanju ćurke datira iz vremena predsednika Abrahama Linkolna, koji je poštedeo ćurku namenjenu božićnoj večeri nakon što je njegov sin Tod intervenisao u njenu korist. Gotovo vek kasnije, 1954. godine, fotograf je zabeležio trenutak kada je predsednik Dvajt Ajzenhauer nasmejan hranio ćurku brusnicom.

Predsednik Džon F. Kenedi pomilovao je ćurku 1963. godine, svega nekoliko dana pre nego što je ubijen u Teksasu. Ćurka je oko vrata nosila natpis: "Prijatno, gospodine predsedniče".

Godine 2024. predsednik Džo Bajden pomilovao je ćurke Pič i Blosom, koje su stigle sa farme u Minesoti, uz šale na račun njihovih imena i praznične tradicije. Ceremonija, međutim, nije uvek bila lišena političkih poruka, navodi agencija.

Tokom prve godine svog drugog predsedničkog mandata, 2025. godine, Tramp je poštedeo ćurke, ali je deo obraćanja iskoristio za kritiku političkih protivnika. Tada je predložio da se ćurke nazovu Čak i Nensi, po demokratskim liderima Čaku Šumeru i Nensi Pelosi, dodajući da te političare nikada ne bi pomilovao.

(Tanjug)