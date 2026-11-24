SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) pokrenuo je na današnjoj sednici ispitne postupke protiv televizija K1, TV Tanjug, Superstar, Superstar 2 i Superstar 3, zbog kršenja medijskih zakona tokom izborne kampanje.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Ispitni postupak protiv televizija K1 i TV Tanjug pokrenut je zbog emisije ''Mi danas'' emitovane 7. oktobra 2026. godine, uz obrazloženje da je Služba za nadzor konstatovala nekoliko mogućih povreda Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Članovi Saveta su razmatrali izveštaj Službe za nadzor i analizu u vezi sa emitovanjem informativne emisije ''Presek'' na televizijama Superstar, Superstar 2 i Superstar 3 od 18. do 24. septembra, kao i emitovanjem te emsije na Superstar 3 12. oktobra. Na sednici je konstatovano da je reč o specijalizovanom pružaocu medijske usluge specijalizovanom za prikazivanje filmskog i serijskog programa, a da je zabeleženo prikazivanje sadržaja vesti, informativnog programa, što nije u skladu sa dozvolom za emitovanje dodeljenoj na konkursu.

Na sednici je razmatran i izveštaj Službe za nadzor i analizu u vezi sa emisijom ''Novi dan'' na TV N1 emitovanom 23. oktobra u vreme predizborne tišine. Savet je konstatovao da su učinjene povrede propisa i doneo odluku da se pošalje dopis nadležnom regulatornom telu u Luksemburgu koji je izdao dozvolu pružaocu medijske usluge.

(Tanjug)