BRAVO DECO! Pao je i Japan, Orlići prošli u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Veliki uspeh za naš reprezentativni fudbal.
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je danas i drugu pobedu na Svetskom prvenstvu u Kataru, pošto je u 2. kolu grupe L savladala Japan sa 1:0 (1:0). Nakon trijumfa nad Hondurasom na premijeri (2:0), izabranici selektora Igora Matića osvojili su nova tri boda i samim tim obezbedili prolaz u šesnaestinu finala turnira u Dohi. Nakon što je selekcija do 17 godina ostvarila plasman na Mundijalito nakon čak 41 godine, sada je otišla korak dalje.
Ovog puta junak je bio Dragan Anokić, koji je već u 11. minutu sigurno realizovao jedanaesterac, što se ispostavilo kao presudan trenutak utakmice. Prethodno je Koko Kurahaši napravio prekršaj nad sjajnim vezistom Tadijom Cojićem u kaznenom prostoru, što je glavni arbitar Mohamed El Barudi iz Maroka okaraktirao kao najstrožu kaznu. Dete crvene zvezde je preuzelo odgovornost i to baš na svoj 17. rođendan, a lepši poklon od gola nije mogao da dobije.
Japan - Srbija 0:1 (0:1)
Stadion: Aspajr zoun (Doha)
Sudija: Mohamed El Barudi (Maroko)
JAPAN: Ošita – Hašimoto, Takeuči (od 83. Ezemukve), Kurahaši – Ivacuši, Satomi, Kimura, Fudžimoto (od 46. Vada), Igaraši (od 46. Kitihara), Okamoto (od 74. Nakašima) – Takaki (od 70. Saito).
SRBIJA: Radanović – Đurić, Marić, Baucal, Sibinović (od 46. Stevanović), Strika – Anokić, Cojić (od 72. Matanović) – Vajagić (od 72. Grujić), Samardžić (od 57. Pejović), Žarković (od 46. Dokić).
Bila je ovo još jedna zrela partija "orlića", koji su mudro sačuvali stečenu prednost. Sve to uživo je gledao Arsen Venger (77), legendarni francuski stručnjak i bivši menadžer Arsenala, ali i Đani Infantino, aktuelni predsednik FIFA.
Mogli su naši momci i da udvostruče prednost preko Davida Vajagića, ali je tada odbrana Japana reagovala u poslednji čas. Kako je meč odmicao, protivnik je sve jače napadao, stezao obruč oko kaznenog prostora, kako bi makar došao do jednog boda.
Međutim, udarci sa distance, pogotovo oni od Tafukua Satomija i Makija Kitahare, bili su lak plen za sjajnog golmana Sava Radanovića. Na kraju je usledilo i veliko slavlje, jer je Srbija obezbedila prolaz među 32 najbolje selekcije na SP, a u petak će protiv Kolumbije (14.00) igrati za prvo mesto u grupi L.
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