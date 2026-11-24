Sud za sportsku arbitražu doneo je konačnu odluku.

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Senegal je ponovo zvanično proglašen šampionom Afričkog kupa nacija 2025. godine, nakon što je Sud za sportsku arbitražu (CAS) poništio odluku Afričke fudbalske konfederacije (CAF) o oduzimanju titule.

Time je okončan spor koji je usledio posle finala protiv Maroka, odigranog u januaru u Rabatu.

Senegalci su tada pobedili rezultatom 1:0 nakon produžetaka i na terenu osvojili trofej.

Ipak, CAF je gotovo dva meseca kasnije poništio rezultat utakmice.

Žalbena komisija te organizacije obrazložila je odluku time da su fudbaleri Senegala prekršili takmičarska pravila, pošto su tokom sudijske nadoknade drugog poluvremena napustili teren u znak protesta zbog penala dosuđenog za Maroko.

Fudbalski savez Senegala osporio je takvu odluku i slučaj prosledio Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

CAS je sada poništio odluku CAF-a, čime je Senegal ponovo zvanično dobio status šampiona Afrike.